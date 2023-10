Mit dieser Pflanze kommt keine Spinne mehr ins Haus!

Im Herbst kommen immer wieder Spinnen ins Haus. Sie tun zwar nichts, aber der Anblick schreckt trotzdem viele ab und wollen die Tiere in den Wohnungen loswerden. Eine Pflanze kann tatsächlich Abhilfe schaffen.

Spinnen sind klein und harmlos, aber dennoch gefürchtet: Spinnen sind keine gern gesehenen Gäste in unseren Wohnungen. Töten sollte man die Tiere dennoch nicht, denn sie sind sehr nützlich und sagen Fliegen und Mücken den Kampf an. Es gibt noch andere Varianten, womit man Spinnen aus den Wohnungen vertreiben kann – und diese schaden dem Tier keinesfalls. Denn es gibt eine bestimmte Pflanzenart, welche Spinnen aus der Wohnung fernhält. Mit Lavendel kann man die achtbeinigen Tierchen ganz einfach loswerden. Bei Menschen hat die Pflanze eine beruhigende Wirkung. Bei Spinnen hat der Geruch eher eine abstoßende Wirkung. Die Krabbeltiere mögen den Geruch nämlich überhaupt nicht. Lavendel gilt als Wunderwaffe gegen Spinnen.

So kann man Lavendel gegen Spinnen einsetzen

So geht man am einfachsten vor: Lavendel oder überall in der Wohnung verteilen – vor allem auf Fensterbänken ist das sinnvoll. Als Hängepflanze kann man Lavendel ebenfalls einsetzen. Und auch getrocknet kann man Lavendel in eine Vase stellen. Als Duftsäckchen oder ätherisches Öl entfaltet der Lavendel die beste Wirkung gegen Spinnen. Denn der Geruch ist dann sehr intensiv. Doch Vorsicht: Der Duft von Lavendel-Spray verfliegt sehr schnell und wäre gegen Spinnen dann wirkungslos. Bei Duftsäckchen hingegen hält der Geruch viel länger an. Wenn man einen Balkon hat, kann man Lavendelpflanzen in Töpfe setzen. Denn Spinnen werden ungern daran vorbeikrabbeln, um in die Wohnung zu gelangen. Eine Spinneninvasion kann man mit den Pflanzen auch im Garten verhindern.

Laut dem Journal of Economic Entomology sollen neben Lavendel auch noch Pfefferminze und Kastanien helfen, dass die achtbeinigen Tierchen es sich gar nicht erst in unseren Wohnungen gemütlich machen. Entscheidet man sich für Kastanien, kann man diese in der Wohnung verteilen. Im Herbst findet man diese überall und kann welche bei einem Spaziergang sammeln. Hier sollte man jedoch beachten, dass diese nach rund einem Monat ihre Wirkung verlieren. Der Grund: Nach einigen Wochen trocknen diese und verlieren den Duft, welche für Spinnen abschreckend ist.