Mit diesen 4 Tipps weckst du Interesse an dir

Du fühlst dich für eine Beziehung total bereit und hättest auch gern (wieder) eine. Doch irgendwie will das mit dem Dating nicht so ganz klappen? Dabei lernst du ab und zu mal neue Mädchen oder Jungs kennen, aber landest irgendwie immer nur in der Friendszone. Damit du beim nächsten Flirt Erfolg hast, musst du unbedingt ein paar Sachen beachten.

Jeder kennt es: Wenn man befreundete Paare fragt, wie sie sich kennengelernt haben und zusammengekommen sind, dann sagen die meisten, dass sie irgendwie in die Beziehung reingerutscht sind. So richtig schlau wird man daraus meistens nicht. Also musst du es selbst irgendwie auf die Kette kriegen. Aber wie macht man das am besten?

So weckst du Interesse an dir

Sei nicht zu anhänglich

Natürlich solltest du der anderen Person zeigen, dass du Interesse an ihr oder ihm hast. Ganz klar. Du solltest es aber nicht übertreiben und zu sehr nerven oder eine Klette sein. Das ist ziemlich unattraktiv. So geht auf jeden Fall die Spannung verloren. Mache das also am besten nicht und versuche ein gutes Mittelmaß zu finden.

Den Ball zuspielen

Ihr schreibt euch ab und zu auf Whatsapp und ihr wollt euch auch schon bald treffen. Frag aber am besten nicht ständig danach. Spiele den Ball zu, indem du das Thema anschneidest. Wenn dein Date aber nicht auf die Idee kommt, sich selbst einzubringen oder etwas vorzuschlagen, dann kannst du nichts erzwingen. Ständig nach einem Treffen zu fragen, bringt nichts.

Sei kein Macho

Natürlich ist gesundes Selbstbewusstsein sehr wichtig und macht sehr attraktiv. Die Betonung liegt dabei aber auf „gesund“. Den großen Macker zu spielen, ist vermutlich nicht wirklich das, was sich dein Date erhofft. Sei lieber etwas nett und strahle dabei gleichzeitig mit deinem Selbstbewusstsein.

Augenhöhe ist wichtig

Macho zu sein, ist nicht so cool. Der komplett Unterwürfige aber auch nicht. Dabei geht es nicht darum, ob du mal die Tür für sie aufhältst oder ihr Blumen schenkst. Viel mehr geht es darum, dass du nicht sofort springst und alles machst, was sie sagt, sobald sie dich mal anruft oder dir schreibt. So wird daraus keine Beziehung.