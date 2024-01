Mit diesen Flugzeug-Tricks bleibt der Nachbarsitz frei

Die Beinfreiheit im Flugzeug ist eingeschränkt – gerade auf Langstreckenflügen kann das zu einer Zerreißprobe werden. Es gibt aber einige Tricks, womit der Nachbarsitz frei bleibt.

Seien wir doch mal ehrlich: Im Flugzeug hoffen wir, dass der Nachbarsitz frei bleibt. Wenn man oft mit dem Flugzeug unterwegs ist, kennt man es: Die Beinfreiheit ist extrem eingeschränkt. Die Armlehne ist bereits hochgeklappt und die Beine schon ausgestreckt. Dann macht sich schnell Ernüchterung breit: Neben einem hat man einen fremden Fluggast sitzen. Mit einfachen Tricks bleibt der Nachbarsitz jedoch frei – diese sind zwar keine Garantie dafür, dass der Platz wirklich frei bleibt, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher.

So bleibt der Nachbarsitz im Flugzeug frei

Für Paare

Wenn man zu zweit reist, sollte man nicht zwei Plätze nebeneinander buchen, sondern einen Gang- und Fensterplatz. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der unbeliebte Platz in der Mitte frei bleibt. Und falls doch jemand kommt, kann man höflich nachfragen, ob man tauschen kann, damit man zusammen sitzen kann.

Für Alleinreisende

Alleinreisende sollten ähnlich vorgehen und einen Platz buchen, wo bereits ein Gang- oder Fensterplatz belegt ist. Ist beispielsweise der Fensterplatz belegt, sollte man den Gangplatz buchen. Denn auch hier ist es unwahrscheinlich, dass jemand den mittigen Platz reservieren wird.

Am Gang ist man schneller

Oft gibt es im Flieger freie Sitzreihen – zumindest dann, wenn das Flugzeug nicht ausgebucht ist. Wenn man einen Gangplatz bucht, hat man einen besseren Überblick und kann nach Abschluss des Boardings in eine Reihe wechseln, welche frei ist. Wichtig dabei ist jedoch, dass man das Flugpersonal darüber informiert. Besonders dann, wenn man ein spezielles Menü bestellt hat – so gibt es keine Verwirrung bei den Stewardessen.

Einen Sitzplatz auf der linken Seite des Fliegers wählen

Eine Umfrage der Fluggesellschaft Easyjet hat ergeben, dass die rechte Seite des Fliegers sehr beliebt ist. Deshalb sollte man grundsätzlich lieber auf der linken Seite buchen – hier ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass nicht alle Plätze reserviert sind.

Einen Sitzplatz im hinteren Teil des Fliegers reservieren

Ebenfalls unbeliebt sind die hinteren Plätze im Flugzeug. Aus mehreren Umfragen geht hervor, dass die Passagiere lieber im vorderen Teil des Fliegers sitzen. Der Grund liegt auf der Hand: Im vorderen Teil ist es etwas „ruhiger“. Reisende, welche auf einen freien Nachbarsitz hoffen, sollten lieber im hinteren Teil einen Platz reservieren. Die vorderen Plätze sind meist schon reserviert.

Einen Platz in der Nähe von 19C reservieren

Eine weitere Umfrage der Airline Easyjet hat laut travelweekly.co.uk ergeben, dass 19C der unbeliebteste Platz im Flieger ist. Der Platz liegt in Kurz- bis Mittelstreckenmaschinen eher mittig und auf der linken Seite und am Gang. In der Nähe von 7F sollte man dagegen keinen Platz reservieren, denn dieser ist der beliebteste bei Passagieren – dieser liegt auf der rechten Seite und am Fenster.

Sitz am Notausgang

Unbeliebt ist manchmal gar nicht schlecht! Der Sitz am Notausgang hat mehr Beinfreiheit als die anderen Plätze in der Economy Class. Und dennoch ist der Platz sehr unbeliebt. Das hängt damit zusammen, dass man den Platz am Notausgang nicht so weit nach hinten kippen kann. Wer damit leben kann, wird möglicherweise mit einer freien Sitzreihe belohnt. Schon gelesen? Darum geht im Flugzeug bei Start und Landung das Licht aus