Mit diesen 8 Blitztricks nimmst du ganz ohne Diät ab

Zahlreiche Diäten versprechen Abnehm-Wunder. Dabei sollen die Kilos innerhalb kürzester Zeit purzeln. Doch vieles davon ist auch totaler Quatsch! Zugegeben: Ganz ohne Sport und einer ausgewogenen Ernährung geht es natürlich nicht. Es gibt einige Tipps, wo mit man ganz ohne Diät abnehmen kann.

Abnehmen ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das klappt vor allem dann, wenn man ein Kaloriendefizit hat – bedeutet: Wenn man über den Tag verteilt mehr Kalorien verbraucht, als man über Nahrung und Flüssigkeit aufnimmt. Abnehmen geht auch ohne einen strikten Ernährungsplan, denn auch andere Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. KUKKSI verrät einige Tipps und Lebensmittel, mit denen du abnehmen kannst – und das ganze ohne Diät.

Diese 8 Blitztricks lassen die Kilos purzeln

Genug Wasser trinken

Wasser ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch fürs Abnehmen. Denn eine Studie hat herausgefunden, dass man etwa 24 Prozent mehr Kalorien in der Stunde verbraucht, wenn man genug Wasser getrunken hat.

Dreimal am Tag Kaffee trinken

Bleiben wir direkt bei Getränken. Kaffee ist der Wachmacher schlechthin – aber er sorgt auch dafür, dass langfristig einige Kilos purzeln können. Frauen, die rund zwei- bis dreimal am Tag Kaffee trinken, beschleunigen nämlich den Stoffwechsel um 16 Prozent. Das hat eine Studie der Uni Harvard herausgefunden. Denn Koffein steigert die Durchblutung und regt das zentrale Nervensystem an.

Iss nur, wenn du Hunger hast!

Du solltest nur dann was essen, wenn du wirklich Hunger hast und nicht dann, wenn dir langweilig ist. Es ist außerdem wichtig, den Unterschied zwischen Appetit, Hunger und Durst zu kennen. Trinke deshalb erst ein Glas Wasser und schaue danach, ob du immer noch Hunger hast. Drei Mahlzeiten, um auch Heißhungerattacken zu vermeiden, sind optimal.

Milch und Olivenöl machen schlank

Olivenöl drosselt die Lust aufs Essen. Der Grund dafür ist die enthaltene Ölsäure, welche ein Hormon im Darm bildet. Linolsäuren sind hingegen in Milchprodukten enthalten, welche beim Muskelaufbau helfen. Wegen des hohen Kalziumgehaltes produziert der Körper weniger vom Dickma­cherhormon Insulin.

Snack vor dem Schlafengehen

Wenn man abends auf der Couch sitzt und sich seine Lieblingsserie reinzieht, neigt man dazu, Chips oder Schokolade zu essen. Das sollte man lieber lassen. Stattdessen ist ein Eiweiß-Snack vor dem Schlafengehen sinnvoll – beispielsweise zählen 100 g Joghurt oder Quark, 150 ml Buttermilch oder fünf Mandeln dazu. Denn auch im Tiefschlaf schmilzt das Fett.

Kein Streß

Streß ist eh für die Gesundheit nicht gut – aber fürs Abnehmen eben auch nicht. Denn dadurch schießt der Blutzuckerspiegel regelrecht in die Höhe und begünstigt die Einlagerung von Kalorien. Deshalb sollte man alles ruhig angehen.

Hab keine Süßigkeiten zu Hause

Wir wollen dir nicht verbieten, generell auf Süßigkeiten zu verzichten und manchmal darf man auch naschen – auf die Masse kommt es eben an. Damit du aber gar nicht erst in Versuchung kommst, solltest du eher keine Süßigkeiten zu Hause haben. Und wenn, sollte man den Zucker durch Dattelsirup ersetzen – dafür eignet sich am besten Apfelkuchen mit Haferflocken.

Pfefferminztee nach jeder Mahlzeit

Ein Pfefferminztee nach jeder Mahlzeit kann Wunder bewirken! Denn er regt die Produktion von Gallensäften an und es wird dabei ordentlich Fett verbrannt. Außerdem haben Studien herausgefunden, dass Pfefferminzöl das Energielevel deutlich nach oben schraubt. Schon gelesen? Abnehmen wie die Stars: So funktioniert die Hollywood-Diät!