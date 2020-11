Mit diesen 5 Tricks wirst du gelbe Fingernägel los

Manche Menschen leiden ziemlich sehr unter gelben Fingernägeln – obwohl sie gar nichts dafür können. Man kann sie regelmäßig mit Seife und Bürste schruppen und dennoch gehen sie nicht weg. Du musst dich aber damit nicht abfinden. Mit diesen Haushaltsmitteln wirst du sie wieder los.

Es gibt eine Menge Menschen, die dauerhaft unter gelben Fingernägeln leiden. Natürlich kann es aber auch durch den Alltag oder durch zu lang getragenen Nagellack kommen. Doch das ist alles kein Weltuntergang und mit ein paar kleinen Tricks Schnee von gestern.

So wirst du gelbe Fingernägel wieder los

Trage immer Base-Coat auf

Gelbe Fingernägel entstehen dadurch, dass sich Farbpigmente verfärben. Wenn du auf deine Fingernägel Nagellack aufträgst, dringt die Farbe in den Nagel ein und verfärbt sie. So entstehen gelbe Fingernägel. Damit das aber nicht passiert und du dennoch weiterhin deine Finger lackieren möchtest, dann nutze Base-Coat. Es ist wie eine Schutzschicht für deine Fingernägel. So gehst du immer auf Nummer sicher.

Zitronensaft

Dadurch, dass Zitronen extrem säurehaltig sind und viele nützliche Inhaltsstoffe besitzt, kann man damit sehr gut gegen gelbe Fingernägel ankämpfen. Dafür musst du deine Fingerspitzen nur in Zitronensaft halten und warten. Das solltest du am besten regelmäßig machen. Direkt danach solltest du aber immer gründlich die Hände waschen und eincremen.

Backpulver

Stecke deine Finger in eine Mischung aus Wasser und Backpulver. Am besten so circa fünf Minuten. Verwende dabei unbedingt warmes Wasser. Du wirst merken, dass deine Fingernägel wieder heller werden.

Apfelessig

Mische den Apfelessig mit etwas warmen Wasser und bade dann deine Fingerspitzen darin. Wenn du es am Ende perfektionieren möchtest, dann kannst du noch mit einer Polierfeile deine Nägel aufhübschen.

Lasse sie auch mal erholen

Wenn du immer Nagellack trägst, dann ist das auf Dauer nicht gut. Du musst ihnen auch mal etwas Erholung gönnen und sie atmen lassen. Natürlich sollst du nicht dauerhaft darauf verzichten müssen, aber eine zwischendrin mal eine Pause wäre schon gut. Schon gelesen? 5 Gründe: Darum solltest du früh aufstehen!