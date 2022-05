Mit diesen 5 Tricks hörst du sofort mit dem Rauchen auf

Jeder hat irgendein Laster, was sich zur schlechten Angewohnheit entwickelt hat. Das können die verschiedensten Dingen sein – auch Rauchen. Dabei hat das eigentlich nur Nachteile. Es schadet nämlich nicht nur dir und deinem Körper, sondern auch deinem Geldbeutel. Zudem ist das auch nicht so toll für deine Mitmenschen. Wie kommt man also am besten davon weg?

Du hast dich dazu entschlossen Nichtraucher zu werden, aber kommst dennoch nur schlecht von den Zigaretten weg? Dann gibt es ein paar Tipps, wie du dein Ziel am besten umsetzen kannst. Man muss dafür gar nicht so viel tun, um es auch wirklich zu schaffen. Man muss es nur richtig tun.

So hörst du mit dem Rauchen auf

Deadline

Es macht keinen Sinn „langsam“ aufzuhören. Wenn du es wirklich willst, dann schmeißt du deine Zigaretten weg und sagst auch nicht, dass du noch deine letzte Schachtel rauchen willst. Zieh es konsequent durch und verschenke deine Zigaretten oder schmeiß sie einfach weg.

Du brauchst Ersatz

Oft raucht man einfach zu bestimmten Zeitpunkten. Vielleicht ist es bei dir nach dem Aufstehen, nach dem Essen oder in deinen Pausen. Damit du wirklich von den Zigaretten wegkommst, brauchst du für diese Zeitpunkte Ersatz. Das können beispielsweise Kaugummis sein.

Das Geld

Eine gute Motivation ist vor allem, dass man schon nach einem Monat sieht, wie viel man als Nichtraucher spart. Das motiviert zusätzlich, wenn man sich dafür jährlich einen Kurzurlaub leisten kann, anstatt an der Kippe zu hängen. Vielleicht wolltest du ja schon immer mal eine bestimmte Stadt oder ein Land sehen.

Dein Körper

Du wirst merken, wie dein Körper in der rauchfreien Zeit wieder aufgeht, wenn du etwas Sport machst. Vor allem deine Kondition wird sich verbessern. Damit du besser aufhören kannst, solltest du dir einfach mal Bilder anschauen, wie ein Körper als Raucher nach vielen Jahren von innen aussieht.

Deine Mitmenschen

Stell dir vor, du bist mitunter der einzige Raucher in deinem Freundeskreis und nun hast du aufgehört. Deine Freunde und auch deine Familie werden stolz sein, wenn du das wirklich durchziehst und darauf verzichtest, wenn dir mal eine angeboten wird. Das macht nämlich einen starken Charakter aus.