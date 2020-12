Mit diesen 5 Tipps stärkst du dein Immunsystem

Nun ist der Herbst vorbei und in vielen Regionen Deutschlands ist der Winter angekommen. Es wird also schon richtig kalt. Damit du aber nicht krank wirst und gesund bleibst, haben wir ein paar Tipps für dich. So hast du immer gute Laune und genügend Energie für den Tag.

Wenn es draußen nass und sehr kalt ist, kann es schnell mal passieren, dass du krank wirst. Aber nur, wenn du unsere Tipps nicht beachtet hast. Denn dann sollte dir das eigentlich nicht mehr passieren.

So stärkst du dein Immunsystem

Die richtige Kleidung

Natürlich ist es erst einmal wichtig, dass du auch Winterkleidung an hast, wenn du draußen bist. Und wenn es nur zum Müllrausbringen ist. Aber wenn du das nur mit einem T-Shirt tun solltest, kann man sich sehr schnell erkälten. Mindestens ein Pullover solltest du da schon tragen. Aber auch wenn du mal länger draußen bist, ist eine ordentliche Jacke, gute Schuhe und eine warme Hose wichtig.

Vitamin C

Damit wir nicht krank werden, sollte man immer sehr viele Obst essen. Das haben schon immer unsere Eltern gesagt und dabei haben sie auch vollkommen recht. Aber auch im Gemüse findet man Vitamin C und sogar noch viele andere. Nur so als Tipp: Falls du gern und viel Wasser trinkst, kannst du eine Scheibe Zitrone mit in dein Glas geben. So schmeckt das Wasser nicht ganz so langweilig und es ist echt gesund.

Viel trinken

Wenn wir schon beim Trinken angekommen sind, dann ist das direkt unser nächster Punkt. Viel trinken ist sehr wichtig für unsere Zellen und Organe im Körper. Wenn du ihn ausreichend mit Wasser versorgst, dann stärkt das auch das Immunsystem und hält dich gesund.

Erhole dich

Stress macht uns schlapp, müde und lustlos. Es schwächt unser Immunsystem und wir werden anfälliger krank zu werden. Deshalb ist es wichtig, sich auch mal eine Pause zu gönnen, etwas Schlaf nachzuholen oder auch einfach mal zu entspannen. Du wirst merken, dass du dich direkt besser fühlen wirst, wenn du auf deinen Körper hörst und dir auch mal eine Pause gönnst.

Sport machen

Vermutlich ist das der unbeliebteste Tipp, aber dennoch sehr hilfreich. Wenn wir uns fit halten, dann stärkt das unseren Körper auf so viele verschiedene Weisen. Beispielsweise für unseren Blutkreislauf, unsere Organe, aber eben auch für unser Immunsystem. Wenn du täglich oder auch nur aller zwei Tage mal eine Stunde Sport machst, kann das also sehr helfen.