Mit diesen 4 Tricks bist du auch am Wochenende produktiv

Wenn wir eine anstrengende Woche hatten, dann schieben wir gern die ein oder andere Sache gern auf das Wochenende. Doch irgendwie kommt man da nicht immer so wirklich vorwärts und vergeudet meist sehr viel Zeit. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich, wenn es dann schon wieder Sonntagabend ist und man kaum etwas geschafft hat. Damit dir das aber nicht mehr so geht, haben wir ein paar Tipps für dich, wie du auch am Wochenende produktiv sein kannst.

Am Wochenende auch wirklich etwas zu schaffen und nicht nur vor Netflix zu hängen, ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem wenn man noch total fertig von der Arbeit, der Uni oder der Schule ist. Dann schläft man schon mal gern ein Stündchen länger und isst dann erst am Nachmittag etwas. Und schwups – der Tag ist schon wieder vorbei, ohne etwas geschafft zu haben.

So bist du auch am Wochenende produktiv

Planung ist sehr wichtig

Wir können nicht wirklich effektiv handeln, ohne etwas zu durchdenken. Mache dir deshalb am besten einen Plan für dein Wochenende. Erstelle ihn aber realistisch. Also so, dass du auch genug Pausen oder Zeit für andere Dinge hast.

Verschiedene Etappen

Strukturiere es häppchenweise. Erledige die Sache, die du zu tun hast und plane aber auch genug Pausen ein. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Lerne zum Beispiel für eine Stunde und mache danach 15 Minuten Pausen. Nur so ist es wirklich auch effektiv und du verlierst nicht die Lust.

Belohne dich selbst

Wir selbst sind so programmiert, dass wir Dinge viel lieber machen, wenn wir auch belohnt werden. Also belohne dich selbst, wenn du etwas geschafft hast. Du hast heute den kompletten Haushalt geschmissen? Dafür kann man schon mal ordentlich Essen bestellen oder einen langen Netflix-Abend machen.

Das Ziel vor Augen

Nicht nur Belohnungen sind wichtig. Es ist auch sehr bedeutend für uns, wenn wir wissen, wofür wir etwas tun. Wenn du die Wohnung putzen musst, dann denk dran, wie schön sie hinterher aussehen wird. Oder bei den Hausaufgaben. Habe vor Augen, wie gut du dadurch wirst, wenn du diese Aufgaben erledigst.