Einige Sternzeichen haben ein großes Herz oder sind eher zurückhaltend. Es gibt aber auch genau das Gegenteil: Laut dem Horoskop sollte man sich mit einigen Menschen lieber nicht anlegen und sind mit Vorsicht zu genießen.

Es kann immer mal sein, dass man in eine Konfliktsituation kommt – das gehört einfach dazu. Einige bleiben dabei gelassen, andere fahren jedoch die Krallen aus und sind extrem stur. Sie beharren auf ihrer Meinung. Einige Sternzeichen haben es sogar auf einen abgesehen – mit diesen solltest du dich lieber nicht anlegen und die Flucht ergreifen. Denn sie will man lieber nicht als Feind haben.

Diese 3 Sternzeichen will man nicht zum Feind haben

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und hat immer seinen eigenen Kopf. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt, muss das auch so umgesetzt werden. Sie können aber vor allem auch unberechenbar, und herrschsüchtig sein. Bei Konflikten oder Streßsituationen will er nicht verlieren und immer als Sieger herausgehen. Kommt man ihnen quer, kann man sich ihn schnell zum Feind machen. Denn dann fährt das Sternzeichen richtig die Krallen aus.

Skorpion

Mit dem Skorpion kommt man eigentlich ganz gut klar – sie sind freundlich und unterstützen auch ihr Umfeld. Wenn man ihnen jedoch blöd kommt, zeigt sich das Sternzeichen von einer ganz anderen Seite. Dann schrecken sie nämlich vor nichts zurück. Selbst in stressigsten Situationen kann das Sternzeichen einen kühlen Kopf bewahren – genau das ist sein absoluter Vorteil. Denn damit kommen andere nicht klar und geben meist schnell auf.

Widder

Der Widder hat eine Charaktereigenschaft, die ihm immer weiter hilft: Er kann sich durch durchsetzen! Bei jeder Diskussion oder einem Streit will er seinen Standpunkt klarmachen und akzeptiert kaum die Meinungen von anderen Menschen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat oder von einer Sache überzeugt ist, ist er davon nicht mehr abzubringen. Andere gehen deshalb meist immer als „Verlierer" aus einem Streit – auch, wenn sie eventuell Recht hatten.