Mit diesem Trick schmeckt kalte Pizza wie neu

Pizza ist ein echter Klassiker der italienischen Küche und auch bei den Deutschen sehr beliebt. Die Augen sind jedoch manchmal größer als der Magen und oft bleiben dann Reste übrig. Mit einem Trick schmeckt kalte Pizza vorm Vortag wie frisch aus dem Ofen.

Eine Pizza, welche frisch aus dem Steinofen kommt, ist kaum zu überbieten. Der italienische Klassiker gehört zu den beliebtesten Mahlzeiten der Deutschen. Oft sind die Pizzen jedoch so riesig, dass wir die Reste aus dem Restaurant mit nach Hause nehmen oder bei der eigenen Zubereitung etwas übrig bleibt. Am nächsten Tag will man die Pizza aufwärmen – in der Mikrowelle wird diese jedoch lasch und aus dem Backofen eher trocken statt knusprig und saftig. Mit einem einfachen Trick schmeckt die Pizza vom Vortag aber wie neu.

Mit der richtigen Lagerung schmeckt die Pizza wie neu

Dass die Pizza vom Vortag wie neu schmeckt, kommt vor allem auf die Lagerung an. Denn diese ist dabei entscheidend: Die Pizza sollte man umgehend in den Kühlschrank stellen und in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden – dieser sollte im besten Fall mit Küchenpapier ausgelegt werden, wie t-online berichtet. Auf einem mit Frischhaltefolie abgedeckten Teller kann man die Reste ebenfalls lagern. Wenn man die Pizzastücke später essen will, kann man diese auch einfrieren – dort halten sich die Reste bis zu zwei Monate.

Nicht in der Mikrowelle aufwärmen

Pizzaschachteln sollten sofort entsorgt werden. Denn diese eignen sich keinesfalls zur Lagerung. Grund dafür ist die Feuchtigkeit der Pappe, da dadurch der Pizzaboden aufgeweicht wird und der Geschmack nicht mehr der beste wäre. Auch bei der richtigen Lagerung empfiehlt sich keine Aufwärmung in der Mikrowelle, da die Pizza matschig wird. Aufwärmen sollte man diese daher grundsätzlich nur im Ofen oder auch in der Pfanne. In der Pfanne wird diese ohne dem Zusatz von Öl auf mittlerer bis hohe Temperatur erwärmt. Dort brät man sie so lange, bis der Teig nicht mehr „wabbelig“ ist. Im Ofen dagegen kommt die Pizza auf ein Backblech. Statt Backpapier kann man dafür auch einen nachhaltigeren Backpapier-Ersatz verwenden. Ein Tipp: Damit die Pizza noch knackiger wird, kann man auch etwas Wasser oder Olivenöl darauf träufeln. Die Erwärmung im Ofen dauert rund fünf Minuten.