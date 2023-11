Mit diesem Trick kocht Milch nie wieder über

Einmal kurz nicht hingeschaut und schon ist es passiert: Die Milch ist übergekocht! Das kann für eine ziemliche Sauerei in der Küche sorgen. Mit einem simplen Trick kann man das jedoch vermeiden.

Eine heiße Milch mit Honig, Milch für den Pudding oder in der kalten Jahreszeit auch einfach mal einen warmen Kakao – es gibt viele Gründe, um Milch aufzukochen. Milch erhitzt sich sehr schnell und es kann daher passieren, dass diese überkocht und man danach eine teils aufwendige Reinigungsprozedur auf dem Herd durchführen muss.

Darum kocht Milch über

Milch besteht aus mehr als 90 Bestandteilen. Für das Überkochen sind jedoch nur zwei Bestandteile verantwortlich: Fett und Wasser. Der Grund, weshalb Milch überkocht, ist ziemlich simpel: Die Fett-Tröpfchen enthalten das Eiweiß Kasein und setzen sich vom Wasser ab. Ab rund 80 Grad verliert das Kasein seine Wirkung. Die Fett-Tröpfchen bilden die Milchhaut. Der Dampf darunter kann nicht verdunsten und entweichen – deshalb hebt sich alles an, bis es überläuft.

Ein Löffeltrick verhindert das Überkochen

Milch erhitzt sich sehr schnell und sollte man deshalb immer im Blick behalten. Ein simpler Trick verhindert jedoch, dass Milch überhaupt überkocht. Dafür reicht nämlich schon ein Esslöffel aus. Diesen stellt man zu der Milch in den Topf. Denn er bricht die Milchhaut auf und der Dampf kann verdunsten – das verhindert das Überkochen. Zum anderen leitet der Esslöffel die Hitze ab. Der Trick funktioniert nicht nur mit einem Löffel – man könnte dafür auch eine Gabel oder ein Messer verwenden. Denn wichtig ist nur, dass das Besteck aus Metall besteht.

Auch diese Methoden helfen

Wenn man den Topf nur halb füllt und den oberen Rand mit Butter einschmiert, wird die Milch nicht über den eingefetteten Rand steigen. Damit die Milch nicht anbrennt, sollte man den Topf langsam erhitzen – statt die höchste Stufe am Herd ist es sinnvoller, die Milch auf einer mittleren Stufe zu erhitzen. Damit diese nicht anbrennt, kann man zu der Milch auch einfach einen Schuss Wasser hinzugeben. Auch einen Milchwächter kann man einsetzen – es handelt sich dabei um eine geformte Platte, welche man in den Topf legt. Die Milch kann damit weder anbrennen noch überkochen. Und auch auf den richtigen Kochtoch kommt es an: Ein beschichteter Kochtopf oder Simmertopf eignen sich perfekt, um Milch zu erhitzen.