Mit diesem Tier solltest du während deiner Periode nicht schmusen

Haustiere merken genau, wenn es uns nicht gut geht – besonders Hunde und Katzen wollen dich dann aufmuntern und verlangen Streicheleinheiten. Es gibt aber ein Tier, mit welchem du während deiner Periode lieber nicht schmusen solltest.

Die Vierbeiner sind nicht dumm, denn das Herrchen ist für sie die wichtigste Person überhaupt. Deshalb wollen sie sich auch um uns kümmern, wenn es uns mal nicht gut geht – so auch bei der Periode. Besonders Hunde und Katzen nehmen den Geruch wahr und checken, dass etwas anders ist – was aber erstmal nicht schlimm aus.

Leguanen solltest du nicht zu nah kommen

Ganz anders sieht das bei Leguanen aus. Bei ihnen solltest du tatsächlich vorsichtig sein, denn während der Periode können sie aggressiv sein. Du denkst, das ist Quatsch? Leider nein! Besonders wenn man sich mit einem Leguan auf Augenhöhe befindest, solltest du ihm nicht zu nahe kommen. Das bestätigte die Tieräztin Dr. Beth Breitwieser des All Wild things Exotic Hospital. In einem Interview mit Broadley bestätigte sie sogar, dass es zu mehreren Angriffen gekommen ist.

Weshalb Leguane-Männchen auf den Geruch so aggressiv reagieren, ist nicht bekannt. In dieser Zeit sollten wir die Tiere jedenfalls meiden – schließlich geht es uns in der Phase eh schon sehr schlecht. Da braucht man sich nicht noch zusätzlich mit einem Leguan anlegen…