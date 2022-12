Dass es bei Netflix geheime Codes gibt, mit denen man noch viel mehr Filme und Serien sehen kann, ist längst kein Geheimnis mehr – HIER kannst du alle Codes nachlesen. Nun kommt es aber noch besser, denn mit einem Trick kannst du alle Weihnachtsfilme sehen.

Netflix hat ziemlich viele Weihnachtsmovies im Portfolio – gefühlt haben wir die aber auch schon hundert mal gesehen. Du hast mal Bock auf was Neues? Das ist durchaus möglich – denn es gibt einen genialen Trick, wo alle Filme freigeschaltet werden. Mit diversen Geheimcodes ist es bei Netflix möglich, unzählige Filme und Serien zu sehen. Mit den „Weihnachtscodes“ ist es aber nun auch möglich, alle Weihnachtsfilme zu sehen – mit deiner Liebsten kannst du also einen stundenlangen Kitsch-Marathon auf der Couch starten.

So kannst du alle Filme bei Netflix sehen

Und wie funktioniert das alles? Das ist eigentlich total easy und überhaupt nicht schwer: Zunächst musst du dich bei Netflix einloggen. Im Link siehst du die Zahlenkombination – statt der „XXXX“ gibst du stattdessen einfach den Geheimcode ein. Diese trägst du dann einfach hier ein: www.netflix.com/browse/genre/XXXX.

Das sind alle Weihnachtscodes

Britische Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1527064

– 1527064 Kanadische Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1721544

– 1721544 Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1474017

– 1474017 Weihnachtskinder- & Familienfilme Altersgruppe 5 bis 7 – 147720

– 147720 Weihnachtskinder- & Familienfilme Altersgruppe 8 bis 10 – 1477204

– 1477204 Weihnachtskinder- & Familienfilme Altersgruppe 11 bis 12 – 1477206

– 1477206 Weihnachtskinder- & Familienfilme aus den 1990ern – 1476024

– 1476024 Europäische Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1527063

– 1527063 Familienfreundliche Weihnachtsfilme – 1394522

– 1394522 Wohlfühl- Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1475066

– 1475066 Alberne Weihnachtskinder- & Familienfilme – 1475071

Die Codes sind aufeschlüsselt nach verschiedenen Kategorien – so beispielsweise lustige Weihnachtsfilme oder Blockbuster aus den 90er Jahren. Das betrifft übrigens nicht nur Weihnachtesfilme, sondern auch andere Genres – so auch Kinder- oder Familienfilme. Da hat man gleich eine noch größere Auswahl und kann das Fest auf der Couch mit Klassikern oder romantischen Filmen in der Vorweihnachtszeit in vollen Zügen genießen. Schon gelesen? Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember 2022