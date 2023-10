Mit diesem Apfel-Trick wird jeder Tee leckerer – und erzeugt weniger Müll

Den Tee will man geschmacklich noch etwas verfeinern? Ein Apfel-Trick kann dem Tee ein viel besseres Aroma verleihen und erzeugt sogar weniger Müll. Wir verraten, was dahintersteckt und wie die Methode funktioniert.

Gerade in der kalten Jahreszeit gehört Tee einfach dazu – das Sortiment an verschiedenen Sorten ist riesig. Und auch auf Social Media tauchen immer wieder tolle Rezepte auf. Dazu gehört auch ein Apfel-Trick, wie freundin.de berichtet. Dieser macht losen Tee auf Anhieb sofort besser. Doch wie genießt man den Tee durch einen Apfel und was hat es mit der Methode auf sich?

Das wird dafür benötigt

1 Apfel

1 TL loser Tee

200 ml heißes Wasser

Zudem eine Tasse, einen Zahnstocher sowie eine Tasse

So funktioniert die Apfel-Methode beim Tee

Statt den Tee wie gewohnt aufzubrühen, wird er durch einen Apfelfilter gegeben. Der Vorteil: Man spart sich nicht nur das Sieb dabei, sondern bekommt dadurch ein tolles Apfelaroma. Man halbiert den Apfel, dass man davon zwei Hälften hat. Bei der einen Apfelhälfte entfernt man anschließend das Kerngehäuse und sticht eine Mulde aus. In den ausgehöhlten Apfel sticht man danach mehrmals mit einem Zahnstocher hinein. Danach legt man diese Apfelhälfte auf eine Tasse und befüllt diese mit losem Tee. Dann gießt man das Wasser in den Apfel, welcher auf der Tasse liegt, hinein. Das sollte man jedoch langsam machen, sodass der Tee durchlaufen kann und nicht überläuft. Danach entfernt man den Apfel und genießt den Tee.

Mit dem Trick hilft man der Umwelt

Bei dem Apfel-Trick nimmt man losen Tee – so spart man sich den Teebeutel und tut der Umwelt damit noch etwas Gutes. In Sachen Tee ist das ein Geheimtipp, welcher in den sozialen Netzwerken einen echten Hype ausgelöst hat. Tee und ein Apfel zusammen kann ein echter Immunbooster sein! Denn Tee ist generell sehr gesund und Äpfel enthalten viele Vitamine und Spurenelemente, welche Bakterien im Mund abtöten. Wissenschaftler haben zudem herausgefunden, dass ein Apfel pro Tag die Zellen in unserem Gehirn schützt – so wird das Wachsen von Tumoren verlangsamt.