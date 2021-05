Mit 50: Naomi Campbell überraschend Mutter geworden!

Das Supermodel wollte schon immer Mama werden. Endlich hat es bei ihr geklappt. Denn nun hält Naomi Campbell ihr Baby mit 50 Jahren im Arm. Aber war das eigentlich geplant und warum hat niemand etwas bemerkt? Ist das Kind vielleicht adoptiert?

Model Naomi Campbell hatte schon immer den Traum eines Tages ein eigenes Baby zu haben – nun hat sich dieser Wunsch bewahrheitet. Sie veröffentlichte einen Instagram-Beitrag mit einer wirklich sehr süßen Liebeserklärung an das Kleine. Natürlich gab es dafür nicht nur Glückwunsche von ihren Fans, sondern auch von jeder Menge Promis.

Naomi Campbell mit 50 Jahren Mama geworden

Dass das Supermodel Mutter wird, hat wohl niemand erahnt. Doch via Instagram verkündete sie die zuckersüße Nachricht und schrieb unter den Schnappschuss mit ihrem Baby Folgendes: ,,Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich zu seiner Mutter erwählt. Ich fühle mich so geehrt, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir mein Engel teile. Es gibt keine größere Liebe”. Dafür gab es jede Menge Glückwunsche. Stars wie Donatella Versace, Lady Gaga oder Rita Ora meldeten sich unter ihrem Post zu Wort.

Ist das Kind vielleicht adoptiert?

Naomi Campbell gehört auf jeden Fall zu den gefragtesten Models überhaupt. Egal wo sie ist – sie wird von einem Blitzlichtgewitter verfolgt. Kann man da überhaupt eine Schwangerschaft verstecken? Immerhin hat das niemand erahnt und es gab nicht einmal Gerüchte oder Vermutungen darüber. Ob sie das Baby aber adoptiert hat oder nicht, kann man dennoch aber nicht sagen. Auch sie selbst wollte diese Frage von ihren Fans nicht beantworten. Schon in einem Interview von 2017 mit der ES Magazine verriet sie, dass sie irgendwann Mutter werden möchte, es aber nicht eilig hat. Durch den wissenschaftlichen Fortschritt könnte man es ja jederzeit werden. Schon gelesen? Per Notkaiserschnitt: Die Zwillinge von Sarafina Wollny sind da!