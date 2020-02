Mit 29: Bloggerin Mia de Vries stirbt an Brustkrebs!

Im Januar hat einen Mia de Vries emotionalen Post bei Instagram verfasst. Darin erklärte die Bloggerin, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Vor wenigen Tagen verfasste die 29-Jährige eine lange Abschiedsbotschaft an ihre Fans – nun ist der Social-Media-Star an der Krankheit verstorben.

„Denkt dran: Das Leben ist keine Generalprobe! Achtet auf euch und verbreitet Liebe!“, war ihre letzte Botschaft vor drei Wochen an ihre Fans. Bei Instagram postete ihre Mutter ein Bild mit ihrer Tochter. „Ruhe in Frieden mein geliebtes Julchen“, schrieb sie dazu.

Emotionales Statement von ihrem Ehemann

Ein emotionales Statement gab es auch von ihrem Mann. „Liebe Lieblingsfremde hier im Netz, liebe bekannte und unbekannte Herzensmenschen, heute Nacht, etwa 0:33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin friedlich eingeschlafen. Eine getrocknete Träne haben wir an ihrem rechten Auge gesehen. Sie wollte uns alle, die sie unendlich lieben, niemals verlassen und dafür hat sie gekämpft, bis zur letzten Sekunde“, schreibt er.

„Auch wenn ein Auge traurig war, so sind wir uns sicher, dass das andere gelacht hat. Kein Leid, keine Schmerzen und kein Kampf mehr. Nur noch Frieden auf der anderen Seite des Regenbogens, über uns wachend und geduldig wartend, bis zu unserem Wiedersehen. Wir können uns vielleicht gut vorstellen, wie unbeschreiblich schön es gerade sein muss, wenn Mia und unsere wunderschöne kleine Lily sich in den Armen liegen – nach all den Jahren, für immer und ewig!“, heißt es in dem Statement weiter.