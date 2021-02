Kasia Lenhardt: GNTM-Star stirbt mit 25 Jahren!

Das sind traurige Nachrichten aus der “Germany’s next Topmodel”-Welt! Die ehemalige Kandidatin Kasia Lenhardt ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben.

In der siebten Staffel im Jahr 2012 belegte Kasia Lenhardt den vierten Platz. Nach ihrer Teilnahme bei “Germany’s next Topmodel” arbeitete sie als Model erfolgreich und galt als einer der bekanntesten Teilnehmerinnen in der erfolgreichen ProSieben-Show. Zuletzt sorgte sie mit der Beziehung zu Fußballstar Jérôme Boateng für Schlagzeilen. Die beiden gaben am 2. Februar 2021 ihre Trennung bekannt.

Was ist die Todesursache?

Doch nun soll sie im Alter von 25 Jahren verstorben sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es gibt laut der Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Fans reagierten fassungslos. Die 25-Jährige hinterlässt auch ein Kind: Mit 19 Jahren ist sie damals Mutter geworden. Die Todesursache ist noch völlig unklar – darüber gibt es bisher Details.

Sara Kulka war mir Kasia Lenhardt gut befreundet. “Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe die Wahrheit kommt jetzt raus, ich weiß wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft”, schrieb sie bei Instagram.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.