Milk Crate Challenge: Darum ist dieser TikTok-Trend verboten!

Immer wieder gibt es verrückte Trends und Challenges in sozialen Netzwerk wie TikTok oder Instagram. Die „Milk Crate Challenge“ gehört auf jeden Fall dazu. Sogar Ärzte warnen davor und schließlich wurde sie auch verboten. Was steckt wirklich dahinter und was macht sie so gefährlich?

Immer wieder entstehen die verrücktesten Social Media-Challenges, nur um etwas Aufmerksamkeit und Reichweite zu bekommen. Dabei gibt es auch immer wieder gefährliche Trends, die man niemals nachmachen sollte. Auch nicht für ein paar Likes. Denn die Gesundheit ist auf jeden Fall wichtiger.

Was ist die Milk Crate Challenge?

Der Trend kommt aus den USA und kursiert schon mehrere Monate – obwohl sie verboten ist. Es geht dabei darum, eine Treppe aus Getränkekisten zu bauen und am Ende darüber zu laufen. Bei dieser komischen Challenge gab es schon viele Verletzte, weil die Türme aus Kisten auch nicht wirklich stabil sind. Das ist auch ein Grund, weshalb die Challenge nicht nur verboten ist, sondern auch Ärzte davor warnen. Das sollte man wirklich niemals nachmachen.

Was macht sie so gefährlich?

Es reicht schon, wenn man drei Kisten stapelt, sie umkippen und man unglücklich auf den Boden oder vielleicht sogar auf die Kisten. Das kann zu gefährlichen Verletzungen führen. Vor allem Knochenbrüche sind dann nicht unbedingt ausgeschlossen. Darum solltest du das wirklich niemals nachmachen. Das kann wirklich böse enden. Nun wurde sie sogar schon in mehreren Ländern verboten.