Miley Cyrus: Während Flug von Blitz getroffen!

Wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann können schon Turbulenzen echt erschreckend und eine richtige Horrorvorstellung sein. Doch durch ein Gewitter zu fliegen und dabei vom Blitz getroffen zu werden, ist schon ein paar Level oben drüber. Das musste die Popsängerin Miley Cyrus durchmachen. Was sie wohl darüber zu erzählen hat?

Auch wenn es nicht das Beste für die Umwelt ist, so ist das Reisen mit dem Flugzeug meistens noch immer die schnellste und bequemste Option – zumindest wenn das Wetter gut ist und man nicht so sehr durchgeschüttelt wird. Die US-amerikanische Sängerin Miley Cyrus musste nun aber echt grausige Erfahrungen machen.

Flugzeug von Blitz getroffen

Ein echtes Horrorszenario: Sängerin Miley Cyrus wollte nur mit einem Nachtflug nach Paraguay, weil dort ein Festival stattfand, wo sie auftreten sollte. Durch ein heftiges Unwetter machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Das Flugzeug wurde nämlich vom Blitz getroffen und musste notlanden. „Wir waren leider nicht in der Lage, nach Paraguay zu fliegen“, erklärte die 29-Jährige ihren Fans via Instagram. Wenn ein Star für ein Festival absagt, dann gibt es dafür oft direkt einen Shitstorm – egal, aus welchem Grund man nicht kann. Doch die Fans von Miley Cyrus zeigten echt super viel Verständnis. Dabei ist sie nicht nur selbst von dem Sturm betroffen, sondern auch das komplette Asunciónico-Festival.

Sturm zwingt Festival in die Knie

Das Festival selbst findet in der Hauptstadt Paraguays statt. Nicht nur der Flug von Miley Cyrus war betroffen, sondern auch die Veranstaltung selbst. So brachte der Sturm nicht nur Wind und unschönes Wetter mit, sondern auch Überschwemmungen und sehr viel Regen. So wurde der komplette erste Tag des Asunciónico-Festivals abgesagt. Eigentlich sollten neben Miley Cyrus auch noch andere große Namen wie die Foo Fighters, Machine Gun Kelly oder auch Doja Cat auftreten. Wie es nun weitergeht, ist noch offen. Allerdings stehen die Chancen schlecht, dass es noch ein Festival wird, wie es ursprünglich geplant war. Schon gelesen? Bella Hadid gesteht: Erste Beauty-OP schon mit 14 Jahren!