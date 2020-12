Miley Cyrus: Mit diesen beiden Stars will sie einen Dreier!

Miley Cyrus nimmt kein Blatt vor den Mund – selbst dann nicht, wenn es um intime Sachen geht. Die Sängerin spricht offen über ihre Vorlieben oder zeigt sich gerne mal freizügig bei Instagram. Nun irritiert sie ihre Community mit einem Kommentar.

Die Sängerin postete einen Kommentar unter dem Video von Shawn Mendes und seiner Freundin Camila Cabello. Dort performten sie eine Cover-Version des Songs “The Climb” aus dem Soundtrack zum Film “Hannah Montana: The Movie”. Lasst uns einen Dreier machen”, schrieb Miley Cyrus darunter. Moment – einen Dreier?! Ja, das hat sie tatsächlich so geschrieben!

“Dreier” mit Shawn Mendes und Camila Cabello

Klar, dass die Fans da an das Eine denken. Ganz abwägig wäre das nicht: Miley Cyrus steht schließlich auf Männer und Frauen. Dass sie die Fans mit dem “Dreier”-Kommentar auf gewisse Gedanken gebracht hat, fiel dann auch Miley Cyrus auf. Deshalb klärte sie dann schnell auf: “Einen dreistimmigen Chor natürlich, Shawn. Du schmutziger Junge.” Die Sängerin will also nur musikalisch was mit den beiden machen – aber definitiv nicht das, was die Fans zuvor dachten.

Miley Cyrus nimmt keine Drogen mehr

Erst kürzlich zeigte sich Miley Cyrus sehr offen zum Thema Sex in Corona-Zeiten. “Es ist schon eine Herausforderung, weil man ja Leute nicht daten soll. Ich habe deshalb FaceTime-Sex – das ist die sicherste Methode, mir kein Corona einzufangen”, erzählte Miley Cyrus in der “Howard Stern Show”. Gegenüber dem Rolling Stone-Magazin verriet sie auch, dass sie mit dem Drogen-Kapitel abgeschlossen habe. “Ich habe seit Jahren nichts mehr genommen. Ehrlich gesagt möchte ich keine Wahrsagerin mehr sein. Ich versuche nicht naiv zu sein. Dinge passieren verdammt noch einmal. Aber gerade in diesem Moment würde ich sagen, dass es ein kalter Tag in der Hölle sein müsste, damit ich wieder Drogen nehme”, plaudert der ehemalige Disney-Star aus. Schon gelesen? Miley Cyrus: Darum hat sie sich wirklich von Liam getrennt!