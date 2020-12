Miley Cyrus: Darum hat sie sich wirklich von Liam getrennt!

Miley Cyrus und Liam Hemsworth galten damals als Traumpaar. Doch im Jahr 2019 gab das Paar sein Liebes-Aus bekannt – seitdem gehen die beiden getrennte Wege. Nun spricht die Sängerin über die wahren Trennungsgründe!

Die Trennung von Liam Hemsworth änderte für Miley Cyrus alles – auch auf beruflicher Ebene. Denn einige Songs passten nicht mehr zum Gefühlszustand der Sängerin und wurden deshalb über Bord geworfen. In ihrem neuen Album “Plastic Hearts” präsentiert die Sängerin auch ihre Single “WTF Do I Know” – darin singt sie unter anderem “Ich vermisse dich nicht”. Der Text zielt auch etwas auf Liam ab. “Ich habe ihn sehr doll geliebt und das werde ich auch immer”, sagt Miley Cyrus in einem Interview mit Radio-Moderator Howard Stern.

Darum haben sich Miley und Liam getrennt

Die Sängerin sprach auch über die wahren Trennungsgründe. “Es gab zu viele Konflikte”, so Miley Cyrus. “Wenn ich nach Hause komme, möchte ich mich durch jemanden verankert fühlen. Ich kann nicht gut mit Drama oder Streit umgehen”, verriet die Sängerin weiter. Im Jahr 2008 lernten sie sich kennenm im Jahr 2012 folgte die Verlobung und danach die Trennung – 2015 kamen sie jedoch wieder zusammen. Zum endgültigen Liebes-Aus kam es dann im August 2019.

Miley Cyrus hat in dem Interview noch weitere pikante Details verraten und sprach auch über Sex während der Corona-Pandemie. “Es ist schon ziemlich interessant und eine Herausforderung … Ich habe viel Sex über FaceTime”, verriet sie in dem Gespräch. Dann wollte der Moderator wissen, ob sie sich was mit Sängerin Dua Lipa vorstellen könnte, mit welcher sie ein heißes Musikvideo drehte. “Ich will sie nicht unbedingt vögeln. Ich mochte es aber, für das Musikvideo vorzutäuschen, dass wir was miteinander gehabt haben”, so Miley Cyrus. Dann sagt sie aber: “Okay, ich will sie schon irgendwie vögeln, zu ungefähr fünf Prozent. Umso mehr ich darüber nachdenke, desto mehr will ich das.” Schon gelesen? Miley Cyrus: Sie ist rückfällig geworden!