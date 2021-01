Mike Singer: DSDS-Juror litt an Depressionen!

Mike Singer ist der jüngste DSDS-Juror aller Zeiten! Mit seinen 20 Jahren ist der Sänger mega erfolgreich und einer der erfolgreichsten Teenie-Stars in Deutschland. Doch der Musiker hatte auch schwere Zeiten hinter sich: Er litt damals an Depressionen.

Bei “Deutschland sucht den Superstar” wird Mike Singer neben Dieter Bohlen, Maite Kelly und Michael Wendler in der Jury sitzen. Eigentlich könnte es für den 20-Jährigen kaum besser laufen: Als Sänger ist er sehr erfolgreich und hat eine riesige Fanbase in den sozialen Netzwerken. Doch genau das sorgte auch irgendwann Probleme: Durch die Social-Media-Sucht bekam er Depressionen.

Mike Singer litt an Depressionen

Im Sommer habe er deshalb einen Entschluss gefasst und machte kurzzeitig Schluss mit Instagram. “Wenn man den ganzen Tag nur darauf schaut, macht das traurig und depressiv. Bei mir war es jedenfalls so. Das war keine schöne Zeit für mich. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, weil ich mir so krassen Druck gemacht habe. Ich fand alles übertrieben wichtig und habe gar nicht mehr an mich gedacht und an das, was ich brauche”, sagte Mike Singer in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Für vier Woche habe er sich deshalb von dem sozialen Netzwerk verabschiedet, um abschalten zu können.

Das rät der DSDS-Juror seinen Fans

Seinen Fans hat er auch geraten, dass Handy mal zur Seite zu legen. “Wir sind nur Menschen und irgendwann muss man eine Pause einlegen, vergesst das niemals. 100% geben ist immer wichtig und gut aber ab und zu tut ihr euch auch was Gutes, indem ihr mal das Handy und die Sorgen weglegt”, schrieb der Sänger mal in einer Instagram-Story.

Der Sänger ist an Corona erkrankt

Mike Singer ist vor einigen Monaten auch an Corona erkrankt – auch darüber sprach er in der Bild. "Ich hatte keinen Geschmacks- und Geruchssinn mehr. Ich habe wirklich nichts mehr geschmeckt oder gerochen, vier Wochen lang", so der Sänger. Er habe sich insgesamt sehr schlapp gefühlt. Mittlerweile habe er keine Nachwirkungen mehr. Die Fans freuen sich, dass es ihm wieder besser geht.