Mike Singer: Das sind seine Tipps an DSDS-Kandidaten!

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” haben bereits begonnen. Bei RTL laufen die Folgen dann wahrscheinlich ab Januar 2021. Mike Singer gehört ebenfalls zur Jury – der Teenie-Star hat nun seine Tipps verraten, auf was die Kandidaten achten sollten.

Das war ein echter Hammer: Mike Singer wird neue Juror bei “Deutschland sucht den Superstar”. Der Sänger gehört zu den erfolgreichsten Teenie-Stars in Deutschland – bei seinen Auftritten füllt er nicht nur ganze Hallen, sondern hat auch eine riesige Community in den sozialen Netzwerken

Nun kommt der nächste Karriere-Boost: Mike Singer wird neben Michael Wendler, Maite Kelly und Dieter Bohlen in der Jury sitzen. Damit ist er der jüngste DSDS-Juror aller Zeiten! Er selbst freut sich riesig auf die Herausforderung. “Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job”, sagt der Sänger in einem Interview mit RTL.

Darauf sollten Kandidaten laut Mike Singer achten

Bei Instagram hat er nun auch einige Tipps für die DSDS-Kandidaten verraten. “Also an alle, die zum Vorcasting kommen: Probiert einfach den richtigen Song auszuwählen. Wählt einen bzw. mehrere Songs, den ihr wirklich perfekt singen könnt und bei denen ihr euch sicher seid, dass ihr da keine Fehler macht und die Emotionen gut rüberkommen”, schrieb er bei Instagram. Was er damit sagen will: Die Sängerinnen und Sänger sollten zu Beginn lieber einen einfachen Song nehmen, da man bei einem schweren Track viel schneller scheitern kann.

Kandidaten haben übrigens noch die Möglichkeit, am letzten offenen Casting teilzunehmen. Das findet am Maritim Hotel Köln (Heumarkt 20, 50667 Köln) am 25. September 2020 von 12 bis 20 Uhr statt. In den vergangenen Wochen machte die “Blue Rhapsody” unter anderem Halt in Mainz, Rüdesheim, Oberwesel, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Düsseldorf und Duisburg.