Mike Singer: Bei ihm wurde eingebrochen!

Ein richtiger Schock-Moment für Mike Singer. Das Ex-DSDS-Jury-Mitglied wurde nämlich ausgeraubt. Eigentlich wollte er nur entspannt das Finale von „Let’s Dance“ genießen, doch währenddessen machten sich Kriminelle an seinem Hab und Gut in seinem Haus zu schaffen. Der 22-Jährige zeigt sich in einem Interview sichtlich verletzt.

Die eigene Wohnung ist für jeden von uns der sicherste Platz, an dem man sich fallen lassen kann und auch manchmal einfach nur abschaltet. Doch für Mike Singer ist das in den eigenen vier Wänden vermutlich erst mal nicht so möglich. Denn bei ihm wurde eingebrochen und wertvolle Dinge gestohlen.

Mike Singer wurde ausgeraubt

Die Täter wussten, dass der Musiker an dem Abend nicht zu Hause sein würde. So nutzten sie die Chance und bahnten sich gewaltsam einen Weg in seine Villa. Dabei nahmen sie viele wertvolle Gegenstände mit. Sein Management erzählte gegenüber RTL, dass einige Wertgegenstände im Wert von rund 100.000 Euro fehlen würden. Zudem sei ihm „ein Stück zu Hause“ genommen worden sein. Doch wie geht es ihm jetzt?

So geht es dem Sänger nach dem Raub?

Wie das Management auch mitteilte, würde es nicht nur ihn, sondern auch seine Freundin Sophie Lilian Marstatt sehr schmerzen. „Mike und Sophie geht es gerade wirklich schlecht. Nicht nur, weil sehr viel geklaut wurde, sondern auch, weil man in ihre Privatsphäre eingedrungen ist“, hieß es in der Mitteilung. Die Täter konnten bisher noch nicht gefasst werden. Die Polizei setzt aber alles daran, sie zu finden. So wurden nicht nur Hubschrauber, sondern auch eine Hundestaffel eingesetzt. Schon gelesen? Cathy Hummels: Brutaler Überfall auf die Moderatorin!