Mike Singer: Alle Infos über den DSDS-Juror!

Mike Singer ist einer der gefragtesten Teenie-Stars in Deutschland. Nun wird er Juror bei “Deutschland sucht den Superstar”. KUKKSI hat alle Infos über den Sänger zusammengefasst!

Die Songs von Mike Singer landen meist nicht nur in den Charts ganz oben, sondern bei seinen Auftritten fühlt er ganze Hallen und hat eine riesige Fanbase in den sozialen Netzwerken. Nun mischt er bei “Deutschland sucht den Superstar” ordentlich mit: Neben Dieter Bohlen, Maite Kelly und Michael Wendler wird der Teenie-Star in der Jury der erfolgreichen RTL-Show sitzen.

Mike Singer hat eine krasse Karriere hinter sich

Obwohl Mike Singer erst 20 Jahre alt ist, hat er bereits eine beindruckend lange Karriere hinter sich. Bereits seit seinem 12. Lebensjahr konzentriert sich der Offenbacher mit russischen Wurzeln auf die Musik. Mike Singer produzierte und schrieb autodidaktisch Songs, die er begann ins Netz zu stellen, wo er sich schnell eine große Fangemeinde aufbaute. 2012 wurde er mit einem Coversong auf youtube quasi über Nacht zum Star. Mittlerweile hat er drei Alben bei Warner veröffentlicht, die alle auf dem 1. Platz der Albumcharts landeten.

Seine Alben landeten auf Platz 1

Im Februar 2017 erschien sein Debütalbum ‘Karma’ bei Warner, das in Deutschland auf Platz 1 einstieg. 2018 folgte sein zweites Album ‘Dejà Vu’, dass ebenfalls auf Platz 1 landete und er saß für den Eurovision Song Context 2018 neben Max Giesinger und Mary Roos in der deutschen Jury. Im November 2018 gewann Mike Singer auch den MTV European Music Award als Best German Act und den Kids Choice Award.

2019 erschien sein drittes Album “Trip” bei Warner, welches erneut den 1. Platz der Albumcharts belegte.2020 belegte er als Wuschel den zweiten Platz in der zweiten Staffel der ProSieben-Show “The Masked Singer” und nahm am Free European Song Contest für Kasachstan teil. RTL und TVNOW zeigen “Deutschland sucht den Superstar” ab dem 5. Januar 2021 immer dienstags und samstags un 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maite Kelly: Alle Infos über die DSDS-Jurorin!