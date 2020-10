Mike Heiter: So geht es ihm nach der Trennung von Elena Miras

Nach dem überraschenden Liebes-Aus zwischen Beauty Elena Miras und Mike Heiter spricht er zum ersten Mal offen, wie es ihm nach der Trennung geht. Ob er gut über den Trennungsschmerz hinweg kommt?

Elena Miras und Mike Heiter waren DAS Traumpaar in Deutschland. In der Dating-Show Love Island lernten sich die beiden kennen – und verliebten sich. Kurz nach den Dreharbeiten wurden sie ein Paar und schon ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter Aylen. Doch das Glück der beiden hielt nur drei Jahre. Plötzlich gaben sie ihre Trennung bekannt. Wie geht es den beiden jetzt?

So geht es Mike Heiter nach dem Liebes-Aus

Dass er zurzeit nicht in der besten Verfassung ist und er sehr unter der Trennung leidet, kann man schon daran erkennen, dass er sich sehr auf Instagram zurückgezogen hat. Seine Fans machen sich da natürlich direkt Sorgen. Doch nun spricht der 28-Jährige in einer Instagram-Story offen über seinen Zustand. ,,Mein allgemeines Wohlbefinden ist einfach nicht so, dass ich gute Laune vorspielen kann.” Sein komplettes Leben und seine Angewohnheiten würden sich zurzeit ändern und er müsse jetzt einfach andere Wege gehen. Und auch mit seiner Tochter gebe es Probleme. Mike Heiter könne sie nämlich nicht so einfach abholen und Eis essen gehen. Das liegt vor allem daran, dass Elena und das gemeinsame Töchterchen Aylen in der Schweiz lebe.

Und wie geht es Elena?

Ihrem Ex geht es echt schlecht, ihr scheinbar aber umso besser. Ihren Fans auf Instagram verriet sie nämlich, dass sie endlich wieder fühle, wie es ist, glücklich zu sein. Die Trennung sei für sie das Richtige gewesen. Regelmäßig postet sie Storys mit ihrer Tochter – noch aktiver könnte sie auf Instagram zurzeit kaum sein.