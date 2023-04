Miese Liebhaber: Jungs mit diesem Hobby sind schlecht im Bett

Cooles Hobby, aber ungeile Nebenwirkungen: Eine amerikanische Studie hat herausgefunden, dass Jungs mit einem bestimmten Hobby ziemlich miese Liebhaber sind und schlecht im Bett sind.

Einige Jungs legen ziemlich viel Wert auf ihr Äußeres – sie gehen ins Fitnessstudio und wollen bei den Mädels mit ihren Muskeln und Body punkten. Doch genau das kann negative Auswirkungen haben – und zwar ausgerechnet im Bett! Denn eine US-Studie, welche im Fachmagazin Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlicht wurde, liefert interessante Ergebnisse.

Kampfsport ist ein Nachteil fürs Bett

Denn die Studie hat herausgefunden, dass Jungs, welche regelmäßig im Fitnessstudio trainieren, schlecht im Bett sind. Richtig gehört: Männer mit dem Hobby Kampfsport sind echt miese Liebhaber. An der Studie nahmen insgesamt 1.000 Männer teil – dabei wurde ausführlich der Fitnesszustand, die Trainingsgewohnheiten und Libido überprüft. Besonders Jungs, die mehrmals in der Woche das Fitnessstudio besuchen und sich auspowern, sollen laut der Studie echte Nieten im Bett sein.

So klappt es mit Sport und Sex

Nicht betroffen sind Jungs, die nicht ganz so oft das Fitnessstudio aufsuchen. Professor Dr. Anthony C. Hackney von der University of North Carolina hat aber einen Tipp gegeben: Man sollte sich kurz, aber intensiv auspowern – das habe beim Geschlechtsverkehr keine negativen Auswirkungen. Lange Trainingseinheiten wären demnach eher nicht ganz sinnvoll. Und auch Ruhetage, um den Hormonhaushalt in Schwung zu bringen, sind laut dem Experten ebenfalls sinnvoll. So können sich die Muskeln und die Lust des Mannes wieder erholen und stabilisieren. Man braucht also nicht auf Kampfsport verzichten – aber damit es auch im Bett klappt und auch die Partnerin zufrieden ist, sollte man es mit dem Fitnessstudio vielleicht nicht ganz übertreiben und sich die ein oder andere Ruhepause gönnen. Und schließlich ist Sex ja auch sowas wie Sport, wo man sich auspowern kann. Schon gelesen? An diesem Datum gehen die meisten Menschen fremd