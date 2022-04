Mickie Krause: Mega-Comeback am Ballermann!

Die Partycommunity hat lange darauf gewartet: Nach zweieinhalb Jahren hat der Megapark auf Mallorca endlich wieder geöffnet! Für Mickie Krause war es der erste Auftritt nach seiner Krebsdiagnose.

Am 7. April 2022 um 10:30 war es soweit: Der Megapark öffnete nach zweieinhalb Jahren wieder seine Pforten! Bereits um 10 Uhr bildete sich eine lange Schlange vor dem Party-Komplex. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten an der Playa de Palma viele Lokalitäten schließen – dazu zählte auch der Megapark. Das Highlight am ersten Tag war der Auftritt von Mickie Krause.

Erster Auftritt von Mickie Krause am Ballermann

Der Sänger hatte erst vor einigen Monaten im Rahmen der Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ die schreckliche Diagnose Blasenkrebs erhalten – doch der Krankheit sagte der Sänger den Kampf an. Nach zwei Operationen und Behandlungen ist Mickie Krause wieder tumorfrei. Umso mehr freute sich der Sänger nun auf seinen ersten Ballermann-Auftritt nach zweieinhalb Jahren und gab wie gewohnt auf der Megapark-Bühne wieder alles. In diesem Jahr plant der Musiker zahlreiche Auftritte in dem Party-Komplex.

Bereits vor Mickie Krause standen Julian Benz, Anny, Minnie Rock und Scarlet Flair zusammen auf der Bühne und präsentierten erstmals einen Hit gemeinsam. „Wir fühlen uns super, nach so einer langen Durststrecke hier wieder auftreten zu dürfen. Es ist der absolute Wahnsinn“, sagt Julian Benz im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. Und auch die Besucher im Megapark zeigten sich zufrieden: Nach dem Auftritt von Mickie Krause am Abend blieben die Gäste in dem Komplex und feierten bis in die Nacht – natürlich unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen, welche auch streng überwacht werden. Doch auch hier kann der Megapark aufatmen: Am 19. April 2022 wird die Maskenpflicht in Innenräumen gekippt.