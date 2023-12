Michel aus Lönneberga: Was wurde aus Jan Ohlsson?

Mit den Geschichten zu „Michel aus Lönneberga“ hat die Autorin Astrid Lindgren einen absoluten Volltreffer gelandet, denn selbst heute noch sind die Verfilmungen richtige Klassiker geworden. Jedes Jahr aufs Neue laufen sie zur Weihnachtszeit im Fernsehen und bringen viele Menschen zum Lachen. Mittlerweile ist der frühere Kinderstar auch schon 61 Jahre alt. Doch was macht Jan Ohlsson heute?

Mit gerade einmal neun Jahren war Jan Ohlsson als „Michel aus Lönneberga“ richtig bekannt und brachte Millionen von Menschen zum Lachen. Allerdings wurden die drei Teile 1971, 1972 und 1973 gedreht. Das war vor über 50 Jahren. Noch heute werden die „Michel“-Filme immer wieder zur Weihnachtszeit ausgestrahlt. Wie ging es für ihn nach seinem großen Durchbruch weiter? KUKKSI verrät, was aus dem Ex-Kinderstar geworden ist.

Der freche Junge, den jeder kennt

Jan Ohlsson spielte in allen drei Filmen „Michel in der Suppenschüssel“, „Michel muß mehr Männchen machen“ und „Michel bringt die Welt in Ordnung“ die Hauptrolle. Ein kleiner frecher Junge, der immer wieder für Chaos und Unruhe in ein kleines schwedisches Dorf bringt. Dabei meinte er es meistens eigentlich nur gut. Seine Pläne gingen schief oder waren eben doch nicht so durchdacht.

Das wurde aus Jan Ohlsson

Natürlich versuchte Jan Ohlsson an seinen großen Erfolg anzuknüpfen, doch er war eben für jeden der „Michel aus Lönneberga“. Der Schauspieler aus Uppsala spielte zwar in zwei weiteren Filmen mit, doch sind sie bei uns total unbekannt. Es handelt sich dabei um „Victor Frankenstein“ sowie „Dante – akta’re för Hajen!“. Er hing seine Schauspielkarriere an den Nagel und entschied sich für einen anderen Weg.

Der frühere Kinderstar arbeitete als Systemtechniker und er wurde Vater von zwei Kindern. Zudem ist er laut Wikipedia verheiratet. Aus der Öffentlichkeit hält er sich weitestgehend raus. Für ihn ist aus seiner früheren Karriere als Schauspieler und Kinderstar ein Tabu-Thema geworden. So möchte er mit der Presse oder auch in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber reden.