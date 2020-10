Michael Wendler: Sein Manager bricht im TV in Tränen aus!

Es war ein DSDS-Beben, welches extreme Folgen haben wird! Michael Wendler hat während den Dreharbeiten zur neuen Staffel seinen Job als Juror hingeschmissen. Sein Manager Markus Krampe war bei Oliver Pocher zu Gast. Und auch er selbst kann die Vorgänge einfach nicht fassen.

Es kam aus dem Nichts: Gegen 19 Uhr hat Michael Wendler am Donnerstagabend verkündet, dass er seinen Job bei “Deutschland sucht den Superstar” gekündigt hat. Es sei seine freiwillig Entscheidung gewesen und nicht die von RTL, so der Sänger weiter. Danach folgen Verschwörungstheorien zur Corona-Krise – unter anderem macht er die Bundesregierung sowie RTL verantwortlich, da man sich “politisch steuern” lasse.

Manager Markus Krampe ist fassungslos

Nicht nur die Fans und auch die Verantwortlichen dürften in einer Schock-Starre sein, sondern vor allem sein Manager! Bei “Pocher – gefährlich ehrlich!” sprach er über den Eklat und den letzten Anruf mit Michael Wendler. “Für mich ist das ein Schock, was ich heute erlebt habe”, sagt Markus Krampe. “Er hat mir gesagt: ‘Ich beende meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland. Wir werden alle sterben, Du wirst auch sterben. Vielleicht kommst Du nach Amerika, da hast Du auch noch eine Chance.’ Das war echt heftig”, so der Manager weiter.

RTL beendet Zusammenarbeit mit Michael Wendler

Michael Wendler soll auch von einem Weltuntergang gesprochen haben – für Markus Krampe war die Situation so kurios, dass selbst bei ihm im TV die Tränen kullerten. "Im Moment muss ich ganz klar sagen: Für mich ist er krank", verriet der Manager. Eine Zusammenarbeit zwischen Michael Wendler und RTL dürfte damit endgültig Geschichte sein – Markus Krampe wurde zu den Verantwortlichen des Senders geladen. Denn neben DSDS waren noch andere Projekte geplant – unter anderem wollte der Sender die Hochzeit zwischen Michael Wendler und Laura Müller zeigen. Und auch Kaufland zieht die Notbremse und hat den Werbespot mit Michael Wendler sofort aus dem Netz genommen.