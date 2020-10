Michael Wendler schmeisst hin: So reagiert RTL auf das DSDS-Aus!

Das hat selbst RTL vom Hocker gehauen! Derzeit finden die Dreharbeiten zur neuen Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” statt. Doch mitten während den Dreharbeiten hat Michael Wendler sein überraschendes Jury-Aus bekanntgegeben.

Michael Wendler gab am Donnerstagabend sein Jury-Aus bei “Deutschland sucht den Superstar” bekannt. In einer Instagram-Story hat der Schlagersänger die Bombe platzen lassen: “Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme an der DSDS-Show als Juror ausscheiden”, teilt er seiner Community mit. “Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe. Ich wiederhole: Der Sender hat darauf keine Einwirkungen gehabt auf meine Entscheidung und hat diesen Entschluss auch nicht getroffen, sondern alleine ich”, so der Sänger weiter. Als Grund für das Aus in der Castingshow gibt er die Corona-Krise an.

Darum schmeißt Michael Wendler hin

Und warum überhaupt der Entschluss? “Die Begründung ist folgende: Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Und das tue ich nicht nur alleine”, so der Freund von Laura Müller weiter. Nach seinen verwirrenden Worten macht er sogar Sender sogar einen Vorwurf. “Nahezu alle Fernsehsender, inklusive RTL, machen sich mit schuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert”, so Michael Wendler. Dabei hat er dem Sender viel zu verdanken – unter anderem nahm er im Dschungelcamp teil und war in Shows wie “Let’s Dance” oder “Das Sommerhaus der Stars” zu sehen.

RTL distanziert sich von Verschwörungstheorien

Nun hat sich auch der Sender selbst dazu geäußert. "Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich", heißt es in einem Statement von RTL. Die Castings sind schon längst aufgezeichnet – also auch, wenn Michael Wendler nun aussteigt, ist er dennoch ein Teil der kommenden Staffel von DSDS. Ärgerlich dürfte das auch für die Supermarktkette Kaufland sein, welche mit dem Sänger einen aufwendigen Werbespot gedreht hat. Das Unternehmen hat den Spot bereits im Netz gelöscht.