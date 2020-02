Michael Wendler & Laura Müller: Ihre Doku kommt ins TV!

Michael Wendler und Laura Müller beherrschen die Schlagzeilen – über das Promi-Paar gibt es viel zu erzählen. Deshalb wurde eine Doku für TVNOW gedreht und gibt den Zuschauern ganz private Einblicke in das Leben des Schlagersängers und und der Influencerin. Doch nun erobert ihre Doku auch das TV!

Pünktlich zum Start von „Let’s Dance“ geht „Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika“ bei dem Streamingdienst TVNOW an den Start. Doch das Format bleibt nicht nur den Usern im Netz vorbehalten: RTL hat angekündigt, die Doku auch im TV auszustrahlen zu wollen. In der Nacht vom 28. zum 29. Februar zeigt der Sender um 0:30 Uhr die erste Episode.

Darum geht es in der Doku

Die sechsteilige Doku-Soap zeigt, wie sich das Pärchen in Amerika ein neues Liebesnest baut und Michael Wendler sogar ein Haus für seine Laura kauft. Das soll nun nach ihren Wünschen umgebaut werden – ungewöhnlich, denn der Sänger tauscht das Mikrofon gegen den Vorschlaghammer und legt selbst Hand an. Alles soll fürs gemeinsame Glück perfekt sein.

Exklusiver Einblick in das Familienleben

„Laura und der Wendler“ besucht die beiden in den USA und bekommt exklusive Einblicke in das Familienleben mit Tochter Adeline. Das TVNOW-Original ist dabei, wenn Lauras Eltern zum ersten Mal zu Besuch über den großen Teich kommen und auf ihren Schwiegersohn in spe treffen. Ob „Playboy“-Shooting oder „Let’s Dance“-Teilnahme – das Leben von Laura und ihrem Michael hält so einige Überraschungen bereit – und die Doku-Soap ist immer dabei.