Michael Wendler: Darum hat er Oliver Pocher nicht angezeigt!

Der Netz-Beef zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler dauert schon seit Januar an. Nun kam es zwischen den beiden Rivalen zum knallharten Show-Duell. Dort erklärte der Schlagersänger auch, weshalb er den Comedian nicht angezeigt hat.

Oliver Pocher nimmt Michael Wendler ordentlich aufs Korn! Der Entertainer parodiert den Musiker schon seit mehreren Wochen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund – im Netz wird er von der Community gefeiert. Doch einiges ging Michael Wendler zu weit – deshalb drohte er bei Instagram damals sogar mit einer Strafanzeige.

Darum gab es bisher keine Anzeige

Doch zu einer Anzeige kam es bisher nicht – und das hat auch einen Grund, wie Michael Wendler in der RTL-Show „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ gegenüber Moderatorin Laura Wontorra verriet. „Ich war ja kurz davor, ihn anzuzeigen, aber dann hat er etwas gemacht, das hat mir gefallen. Er hat ein paar Sachen, die unter die Gürtellinie gingen, von seinem Instagram-Account gelöscht“, sagt der „Egal“-Interpret.

Oliver Pocher hat einige Scherze gelöscht

Oliver Pocher hat also einige Posts bei Instagram gelöscht – für Michael Wendler war das daraufhin erledigt. In der Show kam es zu weiteren Läster-Attacken: Schon in den ersten zehn Minuten scherzte der Comedian über die Freundin von Michael Wendler. „Der Helm könnte auch Laura passen“, meinte er bei einem Spiel zu seiner Kopfbedeckung.