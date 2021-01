Michael Wendler: Alle Infos zum DSDS-Juror!

Michael Wendler sitzt bei “Deutschland sucht den Superstar” in der Jury – zumindest für einige Folgen. Denn während der Dreharbeiten verkündete der Sänger sein überraschendes Aus in der Castingshow.

Der als Michael Wendler oder “Der Wendler” bekannte Michael Norberg wurde am 22. Juli 1972 im nordrhein-westfälischen Dinslaken unter dem Nachnamen Skowronek geboren. Er nennt sich selbst “König des Popschlagers” und hat bereits 34 Alben und 51 Singles veröffentlicht. Besonders erfolgreich waren seine Titel “Sie liebt den DJ“, “Nina“ und “I don’t know“.

Für das Album “Best Of Vol. 1” wurde Michael Wendler 2008 mit Platin ausgezeichnet. Die nächsten sechs darauffolgenden Alben erreichten alle Gold-Status. 2010 erhielt er die „Krone der Volksmusik“. Im Januar 2014 nahm Michael Wendler an der achten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. 2016 wagte sich Michael Wendler bei der neunten Staffel „Let’s Dance“ aufs Tanzparkett.

Im Oktober 2018 zerbrach die Ehe mit seiner Frau Claudia Norberg nach 29 Jahren. Kurz darauf machte er die Beziehung zu seiner neuen Freundin Laura Müller öffentlich und seitdem beherrscht das ungleiche Liebespaar die Boulevard-Schlagzeilen. 2019 nahm er mit Laura bei „Das Sommerhaus der Stars” teil, es folgten Dokus über ihr Kennenlernen und ihre Liebe bei VOX und TV Now. Im Juni 2019 heiratete das heiß diskutierte Promi-Paar standesamtlich in ihrer Wahlheimat Florida.

Michael Wendler verkündet DSDS-Aus

Nach dem Ende der Aufzeichnungen der Jury-Castings verkündete Michael Wendler in einem Instagram-Video seinen Ausstieg bei DSDS. Seinen Ausstieg begründete er mit kuriosen Theorien und machte der Bundesregierung und RTL bezüglich der Corona-Pandemie schwere Vorwürfe. Der Sender distanzierte sich umgehend von dem Sänger. Da er seinen Ausstieg während der Dreharbeiten verkündet hat, ist er in 13 Folgen der Show noch zu sehen – denn zu dem Moment waren die Castingfolgen bereits abgedreht. RTL und TVNOW zeigen “Deutschland sucht den Superstar” ab dem 5. Januar 2021 immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2021: Darum ist Michael Wendler in der Show zu sehen!