Michael Naseband: Das macht der K11-Star heute

Die erfolgreiche Serie “K11 – Kommissare im Einsatz” lief bis 2013 in SAT.1. Kommissar Michael Naseband erlangte große Bekanntheit – aber was macht der Schauspieler eigentlich heute?

„K11 – Kommissare im Einsatz” wurde von 2003 bis 2013 in SSAT.1 gedreht. Noch heute jagen Michael Naseband, Alexandra Rietz, Gerrit Grassl & Co. beinahe täglich Verbrecher, denn die alten Folgen werden noch regelmäßig auf dem Sender Sat.1 Gold gezeigt. Michael Naseband arbeitete bereits schon lange vor seiner TV-Karriere in der Scripted-Reality-Serie „K11 – Kommissare im Einsatz” in der Mordkommission. Vor seiner Zeit bei K11 absolvierte Michael Naseband einen Einsatz im Kosovo. Er arbeitete dort als Polizeichef am Flughafen Pristina. Er hatte auch Gastauftritte in der Show “Clever! – Die Show, die Wissen schafft” im März 2008 und in der Show “Fort Boyard” (2011).

Das macht Michael Naseband heute

Doch wie ging es eigentlich nach seiner TV-Karriere weiter? Michael Naseband engagiert sich als ehrenamtlicher Botschafter der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen e.V. – es handelt sich dabei um ein Kinderhospizdienst für Familien mit einem erkrankten Kind, welches nur eine begrenzte Lebenserwartung hat. Michael Naseband ist auch Autor und schrieb das Buch „leben und leben lassen – Ein Kommissar packt aus“. Darin erzählt er von einigen seiner Kriminalfälle, seiner Zeit in Kosovo und plaudert auch etwas über sein Privatleben. Mit dem Kriminalroman „Alt mit Schuss – Naseband ermittelt“ erschien später ein zweites Buch. 2017 wurde bekannt, dass er seine langjährige Partnerin geheiratet hat. Er hat einen Sohn, welcher auch bei „K11“ zu sehen war.

Er hat in Düsseldorf eine Kneipe

Michael Naseband lebt derzeit in Düsseldorf und hat dort die Kneipe “Naseband’s” eröffnet. Während der Corona-Zeit verkaufte er Bier to-go und als leidenschaftlicher Fan von Fortuna Düsseldorf werden dort auch zahlreiche Spiele übertragen. Er arbeitete auch mit der Showband Palazzo zusammen und stand 2016 für einen TV-Spot wieder vor der Kamera. Für das Krimi-Onlinespiel “Einsatz Naseband” ist der “K11”-Star Namensgeber.