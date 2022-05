Michael Mittermeier: Was wurde aus dem Komiker?

Ob in Fernsehshows oder auf der Konzertbühne. Viele Jahre brachte der Comedian viele Millionen Menschen zum Lachen. Riesige Arenen konnte er durch seinen Humor füllen und erreichte einen krassen Höhepunkt in der deutschen Comedy-Szene. Doch es wurde ruhig um den Star. Was wohl aus ihm wurde?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass so einige Promis aus der Unterhaltungsbranche kommen und gehen. So ist Michael Mittermeier ein sehr gutes Beispiel dafür. Jahrelang sah man ihn im deutschen Fernsehen. Dann kam der Zenit, bis es schließlich still um ihn wurde. Das ist mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her. Was wurde aus dem Comedian?

Das ist Michael Mittermeier

Der Entertainer wurde am 3. April 1966 in der bayrischen Stadt Dorfen geboren. Nach seinem Abitur begann er in München zu studieren. Schon während dieser Zeit beschäftigte er sich viel mit Comedy, was später auch viel Erfolg für ihn einbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er mit einer Gitarre Straßenmusik und suchte die Aufmerksamkeit eines Publikums. Wirklich bekannt wurde er allerdings durch sein Programm „Zapped“, welches 1996 erschien. So wurde er deutschsprachigen Raum bekannt. Die folgenden Jahre ging es immer weiter bergauf, bis er ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens war. Seit 1998 ist er übrigens mit der Sängerin Somersault verheiratet.

Was macht der Comedian heute?

Auch wenn es ruhiger um ihn wurde, so ist er noch lange nicht inaktiv. Erst im letzten Jahr veröffentliche er sein zehntes Studioalbum, welches allerdings als erstes seiner Werke nicht in die Charts kam. Vor mehreren Jahren sah man ihn öfter als Gast in den verschiedensten Unterhaltungsshows. Allerdings sind die Auftritte deutlich zurückgegangen. Dennoch ist er noch lange nicht weg vom Rampenlicht. So geht er auch dieses Jahr mit einer Neuauflage seines ersten Programms namens „ZAPPED! Ein TV-Junkie kehrt zurück – 25 Jahre Special" wieder auf Tournee in Deutschland.