Michael „Chicago Mike“ Sumler (†71) ist tot: „Kool & the Gang“-Mitglied stirbt bei Horror-Crash

Fans sind erschüttert: Michael Sumler, bekannt als „Chicago Mike“ und langjähriges Kult-Mitglied der Band „Kool & the Gang“, ist nach einem Horror-Crash im Alter von 71 Jahren in den USA verstorben.

Auf dem Veterans Memorial Highway in Cobb County (Georgia) raste der Musiker frontal in einen anderen Wagen. Rettungskräfte konnten der Soul-Legende nicht mehr helfen – noch an der Unfallstelle ist Michael Sumler verstorben. Wie genau es zu dem Crash kam, wird derzeit noch untersucht.

„Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres langjährigen Garderobendieners Mike Sumler“

Die Band bestätigt den Verlust ihres Kollegen und Freundes. „Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres langjährigen Garderobendieners Mike Sumler. Mike arbeitete von 2004 bis 2015 mit Kool & the Gang zusammen und sorgte dafür, dass die Jungs jeden Abend auf der Bühne perfekt aussahen. Er begeisterte das Publikum mit seiner Energie und seinen Tanzeinlagen. Alle hier bei Kool & the Gang haben Mike in guter Erinnerung und werden ihn vermissen. Möge er in Frieden ruhen.“

Michael Sumler war jedoch nicht nur für die Outfits der Band zuständig, sondern wurde auch mit Songs wie „Ladies‘ Night“, „Celebration“ und „Get Down On It“ berühmt. Seine Familie bittet um Zurückhaltung. Doch „wir werden Michael in Chicago gebührend verabschieden, so wie er es verdient hat“ wird ein Verwandter von People zitiert.

Zahlreiche Weggefährten trauern um den Musiker. „Er wird uns allen sehr fehlen“, sagt Adrian Meeks. „Manche Menschen setzt Gott auf die Welt, um uns zu zeigen, wie man lebt – Mike war so ein Mensch“, trauert auch Greg Williams.

Kool & the Gang ist eine der einflussreichsten Funk-Bands weltweit. In New Jersey wurde die Gruppe im Jahr 1964 von den Brüdern Robert „Kool“ Bell und Ronald Bell gegründet. In den 70er Jahren wurde die Band auch in Deutschland bekannt. Die Gruppe verkaufte mehr als 70 Millionen Alben und bekam mehrere Auszeichnungen.