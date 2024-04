„Mich stören die Arbeitszeiten“: Hartz und herzlich-Dieter klagt über Nebenjob!

„Hartz und herzlich“-Protagonist Dieter muss einer Maßnahme des Jobcenters nachgehen. Der Nebenjob gefällt ihm jedoch überhaupt nicht und klagt über die Arbeitszeiten.

In „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche in sozialen Brennpunkten leben und mit wenig Geld auskommen müssen. Die meisten Protagonisten leben von Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen. Ein Drehort sind die Benz-Baracken in Mannheim – dort wohnt auch Dieter. Der 54-Jährige ist seit mehr als drei Jahren arbeitslos. Nun geht er einem Nebenjob nach – mit den Arbeitszeiten ist er jedoch alles andere als zufrieden.

Dieter ist mit neuem Job unzufrieden

In der Folge „Vorstellungsgespräche“ spricht Dieter über einen Nebenjob, welchen er vom Jobcenter erhalten hat. Zwar ist er froh, dass er wieder einer Beschäftigung nachgeht – mit den Bedingungen ist er allerdings nicht glücklich. „Das, was ich gerade mache, ist kein Job. Das ist eine Maßnahme, wo ich 2,80 Euro die Stunde verdiene. Da mache ich praktisch gesehen Hausmeistertätigkeiten“, sagt Dieter.

„Hartz und herzlich“-Protagonist stört sich an den Arbeitszeiten

Dann beschwert sich der Bürgergeld-Empfänger: „Mich stören die Arbeitszeiten. Man muss um 7.30 Uhr dort sein. Dann sitzt du eine Stunde da rum, bis man dir mitteilt, wo es hingeht. Das geht dann bis mittags um 13.30 Uhr. Wenn ich arbeiten gehe, dann will ich auch direkt was machen und nicht erst da rumsitzen.“

Der Bürgergeld-Empfänger kann das Geld dringend gebrauchen

Das Fazit von Dieter lautet: „Ich will jetzt nicht sagen, dass es dort schlecht ist. Das würde ich nie behaupten. Aber es ist nicht meins.“ Dabei kann Dieter das Geld dringend gebrauchen. Denn durch den Job hat er rund 300 Euro mehr im Monat. Dennoch will er sich nun nach einer neuen Arbeitsstelle umschauen, wo er mehr Spaß hat und die Arbeitszeiten besser sind. Ob Dieter bald einen neuen Job finden wird? Das wird man demnächst sicher bei „Hartz und herzlich“ erfahren.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.