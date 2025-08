„Mich hat das in all der Trauer beruhigt“: Mareile Höppner erinnert sich an Laura Dahlmeier (†31)

Mareile Höppner hat beruflich schon mehrmals Laura Dahlmeier getroffen. Die RTL-Moderatorin ist von dem plötzlichen Tod der Biathlon-Ikone erschüttert und widmet ihr nun rührende Abschiedsworte.

Am vergangenen Montag kam Laura Dahlmeier bei einem tragischen Unglück im Gebirge in Pakistan ums Leben. Zahlreiche Weggefährten, Angehörige und Freunde haben sich zu Wort gemeldet. Auch „Extra“-Moderatorin Mareile Höppner teilt nun ihre Erinnerungen an die Sportlerin.

Mareile Höppner widmet Laura Dahlmeier rührende Abschiedsworte

„Ich durfte sie einige Male treffen und sie hat erzählt, wie ihr die Berge Ruhe und Erdung geben“, schreibt Mareile Höppner bei Instagram. Die Moderatorin fügt hinzu: „So widersinnig dies gerade klingen mag, so kann es in all der Trauer vielleicht ein friedlicher Blick sein, auf dieses so tragische Unglück.“

Die Berge waren die Leidenschaft von Laura Dahlmeier. Dass sie dort gestorben sei, beruhige Mareile Höppner auf eine Art: „Sie hat mir gesagt, dass sie in diesen Bergen, obwohl sie so hoch sind, Erdung verspürt – und sie das als sehr, sehr glücklichen Ort empfindet. Mich hat das in all der Trauer und Bestürzung über diesen so viel zu frühen Tod dahingehend beruhigt, dass ich fand, dass es irgendwie ein friedliches Bild darstellt, dass jemand, der sich an einem Ort immer besonders wohl und immer so sehr bei sich gefühlt hat, an diesem Ort geht.“

In ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen wurde bereits ein Gedenkort in der Kirche St. Martin eingerichtet. Eine öffentliche Trauerfeier soll es jedoch nicht geben. Die Bürgermeisterin hatte laut t-online betont: „Garmisch-Partenkirchen macht nichts, aber auch gar nichts, ohne die Zustimmung der Familie. Die hat absoluten Vorrang.“

Laura Dahlmeier wurde im Gebirge von Pakistan von einem Stein getroffen und verunglückte tödlich. Aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen scheiterte eine Bergung bisher. Die 31-Jährige betonte jedoch immer wieder, dass sich andere nicht in Lebensgefahr bringen sollen. Die Behörden in Pakistan haben erklärt, dass sie vorerst keinen weiteren Versuch einer Bergung unternehmen werden. Das Management teilte mit, dass die Sportlerin am Mittwoch für tot erklärt wurde.