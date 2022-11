Micaela Schäfer veröffentlicht mit Melody Haase ein Sextape!

Micaela Schäfer ist in der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“ dabei. Die Fans müssen wohl daher auf sexy Schnappschüsse in den kommenden Wochen verzichten. Jedoch hat die Nacktschnecke eine besondere Überraschung für ihre Community.

Micaela Schäfer ist für ihre freizügigen Schnappschüsse und Videos im Netz bekannt. Das Erotikmodel postet in den sozialen Netzwerken immer wieder heiße Bilder. Da die Fans aufgrund ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ in der nächsten Zeit darauf wohl verzichten müssen, hat die Nacktschnecke kurz vor dem Einzug in den TV-Knast ein Sextape veröffentlicht – und zwar mit Melody Haase!

Micaela Schäfer und Melody Haase veröffentlichen Sexvideo

Auch Melody Haase ist nach ihren Beautyeingriffen dafür bekannt, sich gerne mal freizügig zu zeigen. „Mein bisher heißestes Sextape mit einer Frau. Mehr Po und Busen gab es noch nie in meinem Bett, und das hat schon so einiges erlebt…“, schrieb Micaela Schäfer auf ihrem BestFans-Account. „Während ich im Container sitze, wollte ich wenigstens meinen Fans ein paar heiße Videos dalassen, damit sie nicht völlig auf die sexy Mica verzichten müssen.“, so das Erotikmodel weiter.

Das Sexvideo gefilmt hat Melody Haase übrigens selbst. Grundsätzlich ist die ehemalige Kandidatin aus „Deutschland sucht den Superstar“ oft auf Sexplattformen unterwegs – vor allem aus dem Grund, um ihre Beauty-OP’s zu finanzieren. „Ich wollte damit einfach das Geld für den Hintern zusammenbekommen“, sagte die Beauty mal in einem Interview mit Promiflash. Schon gelesen? Micaela Schäfer: Darum brach sie damals Big Brother ab!