Micaela Schäfer: So wird Weihnachten mit ihrem Freund Adriano!

Micaela Schäfer schwebt auf Wolke sieben! Das Nacktmodel ist seit Sommer 2019 überglücklich mit dem Gastronomen Adriano Hess zusammen. Bei KUKKSI hat das Erotikmodel verraten, wie sie die Festtage verbringen werden.

„An Heiligabend werde ich zusammen mit meinem Freund Adriano Weihnachten feiern. Er wird auch erstmals nicht arbeiten an dem Tag, was ich auch mal schön finde. Das ist natürlich immer schwer, wenn man mit einem Gastronomen zusammen ist, da Weihnachten in der Branche die Hauptzeit ist. Ich finde es toll, dass er sich Zeit für mich nimmt“, sagt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So feiert Micaela Schäfer das Fest mit ihrem Freund

Die Feiertage werden bei dem Paar sehr romantisch. „Wir werden lecker Gans mit Rotkohl und Klößen essen, einen Film schauen und einen wunderschönen Abend verbringen. Ich muss zugeben, dass ich noch nicht mal die Wohnung festlich geschmückt habe. Das muss ich alles kurz vor knapp noch machen“, verriet uns das Erotikmodel. Für eine Dekoration hatte Mica auch kaum Zeit. Denn schließlich war die Beauty die vergangenen Wochen im TV-Knast bei „Promi Big Brother“ gefangen.

Das plant das Erotikmodel im nächsten Jahr

Für Micaela Schäfer hätte das Jahr kaum besser laufen können. Denn schließlich ist das Erotikmodel nicht nur privat glücklich, sondern auch beruflich könnte es kaum besser laufen. Für 2023 hat Mica zahlreiche Pläne. „Ich hoffe, dass das neue Jahr genauso gut läuft wie das alte – vielleicht sogar noch etwas besser. Denn ich will beruflich gesehen viel mehr singen, möchte mehr auf der Bühne stehen und auflegen. Ich plane unter anderem eine Clubtour und neue Songs. Das liegt mir sehr am Herzen. Und natürlich produziere ich auch wieder meinen Erotikkalender. Ich freue mich auch auf die Venus-Messe“, erzählt Micaela Schäfer. Da hat sich die Nacktschnecke viel vorgenommen! Was der Reality-Star sonst noch plant und welche Vorsätze sie für 2023 hat, erfahrt ihr bald bei KUKKSI. Schon gelesen? Micaela Schäfer: Ist das Dschungelcamp oder Promi Big Brother härter?