Micaela Schäfer: So hat sich ihr Sexleben verändert!

Der 40. Geburtstag von Micaela Schäfer steht bevor. Die Nacktschnecke hat kein Problem mit dem Älterwerden. Das Erotikmodel hat jetzt verraten, wie sich ihr Sexleben in den vergangenen Jahren verändert hat.

Micaela Schäfer ist das bekannteste Erotikmodel in Deutschland und zeigt sich gerne freizügig. Seit ihrer Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ hat sich die Persönlichkeit in der Branche einen Namen gemacht und ist aus dem Business nicht mehr wegzudenken. Jetzt hat sie auch ausgeplaudert, wie sich ihr Sexleben verändert hat.

Sexleben von Micaela Schäfer könnte kaum besser laufen

„40 ist für mich das neue 20. Jetzt geht es noch einmal richtig los“, verrät Micaela Schäfer im Interview mit der „Bild“-Zeitung. Auch ihr Sexleben scheint perfekt zu laufen. „Über sexuelle Aktivitäten kann ich mich nicht beschweren. Ich nehme mir mit zunehmendem Alter, was ich möchte. Ich bin auch beim Sex selbstbewusster“, so Micaela Schäfer.

Ihren 40. Geburtstag will Micaela Schäfer groß feiern. Im November plant die Nacktschnecke deshalb eine riesige Sause und will es ordentlich krachen lassen. „Ich gebe definitiv zum 40. eine Mega-Sause. Ich will ganz viele Leute einladen, viele Promis, viel Presse, viele Wegbegleiter“, so die 39-Jährige. Dann hat sie auch noch verraten, wovon sie träumt: „Ich möchte einmal im Leben verheiratet gewesen sein – und mich einmal scheiden lassen.“