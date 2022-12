Micaela Schäfer: Ist das Dschungelcamp oder Promi Big Brother härter?

Micaela Schäfer ist eine echte Reality-Queen! Denn die Nacktschnecke war schon in zahlreichen TV-Formaten – so auch das Dschungelcamp. Nun nahm das Erotikmodel auch bei „Promi Big Brother“ teil und hat die Show mit dem zweiten Platz verlassen. Bei KUKKSI verrät die Beauty, welche Show härter ist.

Das Dschungelcamp – mitten in Down Under, abgeschottet von der Außenwelt. Bei „Promi Big Brother“ müssen die Stars ebenfalls auf engstem Raum in verschiedenen Bereichen zusammenleben. Micaela Schäfer hat in beiden Reality-Shows teilgenommen und plaudert aus dem Nähkästchen. So lüftet das Erotikmodel, welche Show für sie die größere Herausforderung war.

Das ist der Unterschied zwischen „Promi Big Brother“ und Dschungelcamp

„Ich habe immer gesagt, dass das Dschungelcamp das härteste Format ist, in dem ich mitgemacht habe. Jetzt muss ich sagen, dass ich etwas schwanke. Letztendlich kann man den Dschungel mit ‚Promi Big Brother‘ auch nicht vergleichen. ‚Promi Big Brother‘ geht etwas länger und man sieht eben kein Tageslicht oder natürliche Luft, wenn man in der Garage ist. Das ist ganz schlimm. Und im Dschungel hat man das eben – man hat dort die Eindrücke von der Natur und bei Promi BB ist man eben eingesperrt. Die Garage war okay, aber es war eben nicht schön“, sagt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Promi BB war hart für Micaela Schäfer

Und weiter sagt die Nacktschnecke: „Deshalb würde ich fast schon sagen, dass ‚Promi Big Brother‘ härter ist. Wobei man auch sagen muss, dass man solche Sachen schnell vergisst und Dschungel ist bei mir 10 Jahre her. Das ist wie bei einer Geburt mit einem Kind – da sagt man immer, man kann sich nicht mehr an die Schmerzen erinnern und wenn das zweite Kind kommt, weiß man es wieder. Letztendlich sind aber beide Format wahnsinnig hart, da man sich auch viel mit sich selbst beschäftigen muss und auch mit den anderen Menschen, was man im heutigen Leben ja eigentlich gar nicht mehr so tut.“ Schon gelesen? Micaela Schäfer: So war die Zeit bei Promi Big Brother!