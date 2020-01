Micaela Schäfer: Sie teilt gegen Elena Miras aus!

Es geht bald wieder los: Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht bei RTL in die nächste Runde. Micaela Schäfer selbst kennt sich bestens mit dem Dschungtelcamp aus, denn sie selbst nahm 2012 in der RTL-Show teil. Doch was sagt das Erotikmodel eigentlich zu Elena Miras?

Elena Miras sorgte im „Sommerhaus der Stars“ bei den Fans für Entsetzen. Mit Schimpfwörtern ging sie auf die anderen Kandidaten los – daraufhin hat es im Netz unzählige Hasskommentare gehagelt. Micaela Schäfer hat die Staffel verfolgt und nimmt kein Blatt vor dem Mund – doch bei Schimpfwörtern überschreite man laut ihr deutlich eine Grenze.

„Ich finde es gut, wenn jemand auf den Tisch haut. Mir war es generell im ‚Sommerhaus der Stars‘ aber etwas zu asozial. Wenn dann aber nur ganz schlimme Wörter wie bei Elena kommen, die ich nie in den Mund nehmen würde, dann ist mir das auch zu viel“, erzählt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mica ist kein Fan von Danni

Micaela Schäfer gibt zu, auch nicht der größte Fan von Daniela Büchner zu sein – die Nacktschnecke wünscht ihr aber dennoch viel Glück. „Auf Daniela freue ich mich nicht so sehr – sie mag ich nicht und das sage ich auch ganz offen. Sie mich auch nicht. Man kann ja auch nicht mögen auf der Welt, aber dennoch wünsche ich ihr trotzdem viel Erfolg im Dschungelcamp„, so das Erotikmodel.

Generell findet Micaela Schäfer den Cast aber gut. „Es ist eine lustige Mischung. Ein paar Kandidaten kenne ich aber auch nicht – das ist aber nicht schlimm, denn hauptsache das Dschungelcamp ist unterhaltsam“, sagt sie uns. Das Erotikmodel stellt auch noch mal klar, dass es nicht um den Bekanntheitsgrad der jeweiligen Stars gehe, sondern um den Unterhaltungswert – und da ist es egal, ob man A- oder Z-Promi ist. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar 2020. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.