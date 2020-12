Merry X-Mas: KUKKSI wünscht frohe Weihnachten!

Für uns alle geht ein ungewöhnliches und herausforderndes Jahr geht zu Ende. Die Pandemie hat uns viel abverlangt und wir müssen damit wohl noch eine Weile damit leben. Nun stehen Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür – was in diesem Jahr wohl anders sein wird, als wir es gewohnt sind.

Große Weihnachtstreffen und ausgiebige Neujahres-Feiern gehören für uns dazu – doch 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie einfach alles anders. Größere Treffen sind in diesem Jahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Die meisten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen – unter anderem mit Videochats, Telefonaten und Soziale Medien.

Corona-Jahr war eine besondere Herausforderung

In diesem Jahr standen auch wir vor neuen Herausforderungen. Die zahlreichen Events, von welchen wir sonst immer berichten, waren nur eingeschränkt oder gar nicht möglich – stattdessen gab es zahlreiche Interviews per Videokonferenz und Telefon. An dieser Stelle wollen wir uns bei TV-Sendern, Kooperationspartnern, PR-Agenturen, Managements und natürlich den Interviewpartnern bedanken, dass trotz der Pandemie so viele Interviews und digitale Gespräche möglich waren. Im Laufe des kommendenen Jahr entspannt sich hoffentlich die Lage etwas, dass wir wieder miteinander reden können – dann jedoch nicht digital, sondern vielleicht auch persönlich.

Der größte Dank gilt unseren treuen Usern. An dieser Stelle wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue Jahr. Wir sind auch an Weihnachten, zwischen den Jahren sowie dem Jahreswechsel für euch da.