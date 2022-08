Menowin Fröhlich hat in der vergangenen Zeit ordentlich zugelegt – ein Zustand, der ihm Angst macht. Deshalb hat sich der DSDS-Star nun in ein Krankenhaus begeben. Dort will er sich demnächst einer Magen-OP unterziehen.

Der Sänger wiegt mittlerweile 160 Kilo – bei einer Körpergröße von gerade mal 1,73 Metern. Deshalb sorgt sich Menowin Fröhlich um seinen Gesundheitszustand. „Ich habe manchmal Angst, einfach umzukippen“, erklärt der Sänger in einem Interview mit RTL. Und weiter: „Als ich zuletzt beim Arzt war, war der geschockt über meine Werte. Ich habe einen Body-Mass-Index von 54, normal sind 18 bis 25, und viel zu hohe Blutzuckerwerte. Das ist alles sehr gefährlich.“

Menowin Fröhlich hat Angst um seinen Gesundheitszustand

Auch bei Instagram hat sich Menowin Fröhlich zu Wort gemeldet. „Hallo, hier ist euer Menowin. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon viel früher als geplant im Krankenhaus“, erklärt er. „Weil ich Blutzuckerwerte von 360 hatte“, begab er sich in ein Krankenhaus. Dort will er sich nun checken lassen. Durch sein Übergewicht habe er Diabetes bekommen. „Mir ist schwindelig gewesen, ich bin immer im Sitzen eingeschlafen. Jetzt hat man gesagt: Wir können dich so erst mal nicht operieren. Das heißt: Ich werde jetzt hier den Blutzucker mit Medikamenten eingestellt bekommen. Und erst wenn das eingestellt ist, darf ich operiert werden“, gesteht Menowin Fröhlich.

Magen-OP steht demnächst an

Anfang des Jahres wog er nur 90 Kilogramm – er habe jedoch immer nur rumgelegen und gegessen, was zu der dramatischen Gewichtszunahme führte. „Wenn ich die OP jetzt nicht durchführen würde, dann würde ich mich tot fressen. Die Ärzte haben mir auch zu einem schnellen Eingriff geraten", gesteht er. Menowin Fröhlich verspricht, dass er im kommenden Jahr zurückkommen wird, wenn er die Operation hinter sich hat. Zahlreiche Fans und auch Promis wünschen ihm gute Besserung.