Menderes Bagci: Das sagt der Kultkandidat zum DSDS-Aus!

„Deutschland sucht den Superstar“ zählt zu den erfolgreichsten Shows bei RTL. Im kommenden Jahr ist jedoch Schluss: Der einstige Erfolgshit wird dann nach 20 Jahren eingestellt. Menderes Bagci zählt neben Dieter Bohlen zu den Urgesteinen der Sendung. Nun erzählt der 37-Jährige, was er für die Jubiläumsstaffel plant.

Für die letzte Staffel von DSDS holt RTL nochmal Dieter Bohlen in die Jury zurück. Und auch Pietro Lombardi feiert sein Comeback. Zudem sitzen auch Sängerin Leony sowie Influencerin Katja Krasavice in der Jury. Menderes Bagci ist seit der ersten Staffel dabei und hat es sogar mehrmals in den Recall geschafft. DSDS war ohne ihn nicht mehr denkbar – aber was sagt er eigentlich dazu, dass das Format im kommenden Jahr eingestellt werden soll? „Ich finde es schade, dass es scheinbar die letzte Staffel sein soll. Durch DSDS bin ich bekannt geworden. Aber alles im Leben hat irgendwann ein Ende“, sagt Menderes Bagci im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das war der emotionalste DSDS-Moment von Menderes Bagci

In den ganzen Jahren hat Menderes Bagci bei DSDS viel erlebt. Er hat verraten, was in seiner Laufbahn der für ihn emotionalste DSDS-Moment war: „Der erste Recallzettel nach 8 Anläufen war wohl mein emotionalster Moment bei DSDS. Und ich würde sagen: Mein Live-Auftritt in den Mottoshows am 31.01.2007 mit „Beat it“ von Michael Jackson“, so der 37-Jährige. Und was plant er für die Jubiläumsstaffel? „Für die letzte Staffel habe bisher nichts Spezielles geplant. Aber so wie die Leute mich kennen: Ich bin für eine Überraschung immer gut“, so Menderes Bagci.

Das sagt der Kultkandidat zum Comeback von Dieter Bohlen

Dass Dieter Bohlen in der Jubiläumsstaffel sein Comeback feiert, begrüßt Menderes Bagci: „Ich finde es gut, dass Dieter Bohlen wieder mit am Bord ist als Jurymitglied. Mit Dieter Bohlen verbindet man ja schließlich DSDS. Mit ihm hat alles angefangen und mit ihm wird es auch letztendlich enden. Die beiden neuen weiblichen Jurymitglieder kenn ich nicht so gut um sie wirklich einschätzen zu können. Ich lasse mich in der Hinsicht überraschen." Die neue Staffel von DSDS zeigt RTL wahrscheinlich wieder ab Januar.