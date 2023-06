Melody Haase spricht offen über ihren Suizidversuch!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Melody Haase bekannt und sorgt seitdem für viel Unterhaltung in zahlreichen TV-Formaten. Die 29-Jährige hatte jedoch auch eine schwierige Vergangenheit. Die Persönlichkeit spricht jetzt offen über ihren Suizidversuch.

Für ihre humorvolle Art in Shows wie DSDS oder „#CoupleChallenge“ ist Melody Haase bekannt. Die 29-Jährige hat aber eine schwere Zeit hinter sich – so sprach sie damals offen über ihre Depressionen. Deshalb sei sie auch in der Psychiatrie gewesen. Bei „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ sprach Melody Haase jetzt auch offen über ihren Suizidversuch.

„Ich hatte ja schon öffentlich darüber gesprochen, dass ich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich einen akuten Suizidversuch hatte“, blickt die 29-Jährige auf die schwere Zeit zurück. Um anderen damit Mut und Hoffnung zu geben, spricht sie offen über das Thema und hat dazu auch einen Song geschrieben.

Melody Haase veröffentlicht Song

Der Song „Nie Wieder“, wo es um ihre Depressionen geht, ist ab dem 7. Juli 2023 überall verfügbar. „Sag mir, wo fängt das Leben für mich an? […] Ich habe noch zu viele Fragen, zu viele Gedanken halten mich wach“, heißt es in einem Sneak-Peak. RTLZWEI zeigt „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ täglich um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Melody Haase: So kämpfte sich die DSDS-Beauty aus der Depression!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.