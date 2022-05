Melissa Mantzoukis: So geht es nach DSDS weiter!

Melissa Mantzoukis steht im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ und will sich den Titel holen. Für die Kandidatin ging damit ein absoluter Traum in erfüllen. Bei KUKKSI hat die 18-Jährige verraten, welche Pläne sie nach der Castingshow hat.

Zu den besten Sängerinnen der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gehört Melissa Mantzoukis. Die 18-Jährige konnte nicht nur im Casting und Recall überzeugen, sondern auch in den Live-Shows. Die Zuschauer haben sie nun ins Finale gewählt – dort will sie nochmal alles geben und vor allem für ihren Papa singen. „Ich darf noch gar nicht daran denken, aber es steigt die Aufregung – im positiven Sinn. Es ist aber gleichzeitig auch traurig, da man am Samstag das letzte Mal auf dieser Bühne steht“, sagt Melissa Mantzoukis im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich soweit komme. Ich denke einfach immer daran, gut zu singen und abzuliefern. Das ich jetzt im Finale stehe, freut mich riesig“, so die Kandidatin weiter. Die Zeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ war für die Sängerin etwas ganz Besonderes: „DSDS war eine sehr intensive, aber auch schöne Zeit. Die macht man nicht immer im Leben und ich werde die Zeit auch nie vergessen.“

Das sind die Pläne von Melissa Mantzoukis

Melissa Mantzoukis hat auch schon einige Pläne nach DSDS – und natürlich haben diese etwas mit Musik zu tun. „Meine Plan ist es, was mit Musik zu machen. Aber was genau, kann man noch nicht genau sagen und ich lasse es auf mich zukommen. Und ansonsten arbeite ich in der Sparkasse und habe das auch gelernt, wo ich immer drauf zurückgreifen kann“, verriet die Kandidatin. Was sie mit dem Preisgeld machen würde, wenn sie gewinnen sollte, weiß sie noch nicht. Ob die 18-Jährige die Zuschauer überzeugen kann? Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Nach DSDS: Das sind die Pläne von Amber van den Elzen!