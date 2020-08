Melissa ist die neue Bachelorette: Das sagt Jana Ina Zarrella dazu!

Melissa Damilia eroberte bei „Love Island“ die Herzen im Sturm. Nun sucht die Beauty im TV erneut die große Liebe: Die 24-Jährige ist die neue „Bachelorette“ und wird den Jungs den Kopf verdrehen. Bei KUKKSI hat sich auch Jana Ina Zarrella dazu geäußert.

Seit mittlerweile 2017 moderiert Jana Ina Zarrella die Datingshow „Love Island“. Die Moderatorin kennt die Kandidaten daher genau und ist immer hautnah dabei. In der vergangenen Staffel suchte Melissa Damilia in dem RTLZWEI-Erfolgsformat nach der großen Liebe. Nun unternimmt sie einen neuen Versuch, ihren Mr. Right zu finden – und zwar als Rosenlady! Denn die 24-Jährige wird die neue „Bachelorette“.

Das sagt Jana Ina Zarrella zur neuen Bachelorette

Doch was sagt die „Love Island“-Moderatorin eigentlich dazu? „Melissa wird eine tolle Bachelorette werden. Sie ist ehrlich, süß und ist tatsächlich immer noch auf der Suche nach der großen Liebe, Ich wünsche ihr nur das Beste!“, sagt Jana Ina Zarrella im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So sollte der Traummann von Melissa Damilia sein

Melissa hat auch verraten, wie ihr Traummann sein sollte. „Ich liebe es, Menschen mit kleinen Aufmerksamkeiten glücklich zu machen. Mit außergewöhnlichen, wenn auch nur kleinen Geschenken, die zeigen, was mir eine Person bedeutet. Kerzenscheinromantik wird man(n) bei mir aber wohl eher weniger finden“, erzählte die „Bachelorette“ in einem Interview mit RTL. Sie selbst beschreibt sich als hilfsbereit, ehrlich, ehrgeizig, dickköpfig, albern und emotional.

Nicht nicht nur die „Bachelorette“ startet bald wieder, sondern auch die neue Staffel von „Love Island“. RTLZWEI zeigt die erfolgreiche Kuppelshow schon ab diesem Monat. Ob es auch in diesem Jahr wieder ein Traumpaar geben wird? „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ zeigt RTLZWEI ab dem 31. August 2020 um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr.